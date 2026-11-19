JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus menjaga keandalan infrastruktur gas bumi untuk mendukung penyaluran energi kepada pelanggan di berbagai sektor. Salah satu infrastruktur yang berperan penting dalam mendukung proses tersebut adalah Offtake Station Sunyaragi di Cirebon.

Dalam operasionalnya, Offtake Station Sunyaragi memiliki kapasitas sebesar 5 MMSCFD dengan volume penyaluran gas bumi mencapai 4,8 MMSCFD. Pengelolaan fasilitas didukung oleh pemantauan operasional secara berkala, pemeliharaan peralatan, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan (HSSE). PGN juga memastikan kesiapsiagaan personel dan prosedur penanganan kondisi darurat sebagai bagian dari pengelolaan risiko operasional.

Melalui fasilitas ini, gas bumi melewati sejumlah tahapan, antara lain pengaturan tekanan (pressure regulation), pengukuran volume (metering), serta proses odorisasi atau pemberian zat pembau khas gas bumi. Setiap tahapan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan operasional untuk mendukung penyaluran gas bumi yang aman, terukur, dan andal.

Offtake Sunyaragi menjadi fasilitas penerimaan dan pengaturan gas bumi sebelum disalurkan melalui jaringan distribusi kepada pelanggan, serta memastikan gas bumi yang diterima dapat disalurkan sesuai dengan parameter operasional yang ditetapkan.

Pjs. Area Head PGN Cirebon Rhomy Adhy Prastiyo menjelaskan, optimalisasi fasilitas offtake merupakan bagian dari pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dalam mendukung penyaluran gas bumi hingga ke pelanggan.

“Kami memastikan setiap tahapan operasional di Offtake Sunyaragi dijalankan sesuai prosedur dan standar keselamatan yang berlaku, sehingga gas bumi yang dialirkan ke pelanggan senantiasa aman dan andal selama 24 jam. Pengelolaan fasilitas ini menjadi bagian dari upaya PGN dalam pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi guna menjaga keberlangsungan penyaluran gas bumi kepada pelanggan,” ujar Rhomy.

Keberadaan infrastruktur tersebut mendukung pemanfaatan gas bumi di berbagai segmen pelanggan di Cirebon. Saat ini, area Cirebon melayani sebanyak 40.716 pelanggan rumah tangga dan 268 pelanggan kecil, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan panjang jaringan pipa mencapai 766 kilometer.

Pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan karena pasokan energi tersedia melalui jaringan tanpa memerlukan penggantian tabung secara berkala. Selain itu, sistem pembayaran berdasarkan volume pemakaian membantu pelanggan mengelola kebutuhan energi sesuai aktivitas masing-masing.

Manfaat tersebut dirasakan oleh pelanggan rumah tangga di kawasan Pancuran Mas, Cirebon, Handadi, yang telah menggunakan gas bumi PGN untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Menurutnya, penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa memberikan kemudahan dalam aktivitas memasak karena pasokan tersedia secara praktis dan pembayaran disesuaikan dengan volume pemakaian.

Selain rumah tangga, pemanfaatan gas bumi turut mendukung kegiatan produktif pelaku UMKM. Salah satunya rumah produksi makanan ringan Mahkota milik H. Saelani di Blok Pancuran yang menghasilkan berbagai produk olahan, seperti emping, makaroni rujak, dan opak medan rujak. Sejak menggunakan gas bumi PGN pada 2019, ketersediaan pasokan dan kestabilan nyala api membantu mendukung kelancaran proses produksi.

PGN memandang bahwa pengelolaan infrastruktur tidak terpisahkan dari upaya memperluas pemanfaatan gas bumi. Oleh karena itu, optimalisasi Offtake Station Sunyaragi dilakukan sejalan dengan pengelolaan jaringan distribusi, pemeliharaan fasilitas, serta penguatan aspek keselamatan operasional agar layanan dapat terus mendukung kebutuhan pelanggan.

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PGN juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan infrastruktur gas bumi dengan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas penggalian di sekitar jalur pipa. Apabila menemukan indikasi insiden atau potensi gangguan jaringan, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui Contact Center PGN 135.