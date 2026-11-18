JawaPos.com - PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan yang mengoperasikan jaringan SPBU BP-AKR di Indonesia, mengambil alih saham PT Vivo Energy Indonesia untuk mengelola SPBU Vivo di Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan dalam pembelian 90 persen saham perusahaan yang terafiliasi dengan Vitol Group, perusahaan energi global yang berbasis di Swiss. Sementara itu, 10 persen saham lainnya akan dimiliki oleh entitas perusahaan non-afiliasi.

"Melalui kesepakatan ini, APR berencana mengintegrasikan 47 lokasi SPBU Vivo yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Bandung ke dalam jaringan SPBU BP-AKR sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis dan pengembangan jaringan ritel bahan bakar minyak (BBM) dengan merek bp di Indonesia," tulis manajemen dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/11).

Manajemen APR menyebut kesepakatan ini merupakan langkah strategis APR untuk memperluas jangkauan jaringan SPBU BP-AKR sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap produk BBM berkualitas.

Saat ini, APR mengoperasikan 75 SPBU BP-AKR yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Melalui rencana integrasi jaringan SPBU Vivo, APR semakin memperkuat kehadirannya dalam industri ritel BBM nasional serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Setelah proses transaksi diselesaikan, 47 lokasi SPBU Vivo tersebut direncanakan bertransformasi menjadi SPBU BP-AKR dan beroperasi dengan menerapkan standar internasional bp, termasuk dalam aspek kualitas produk, operasional, dan pelayanan pelanggan.

"Produk BBM yang akan dipasarkan mencakup BP 92, BP Ultimate, dan BP Ultimate Diesel," tulisnya.

Pengembangan jaringan melalui kesepakatan ini direncanakan mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2027, setelah proses transaksi diselesaikan dan seluruh tahapan persiapan operasional dilakukan.