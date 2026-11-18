JawaPos.com - Perlambatan penerimaan dunia usaha dan penurunan belanja masyarakat menjadi dua sinyal yang perlu diwaspadai menjelang akhir 2026.

Kondisi tersebut tercermin dari data Big Data PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai kehilangan momentum.

Berdasarkan data Big Data BCA, pertumbuhan penerimaan dunia usaha terus mengalami perlambatan selama tiga bulan terakhir. Pada Agustus 2026, penerimaan dunia usaha masih tumbuh 9,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Namun, angka tersebut turun menjadi 8,4 persen pada September dan kembali melambat menjadi 7 persen pada Oktober 2026.

Sementara itu, belanja masyarakat justru mulai mengalami kontraksi. Data Big Data BCA yang mencakup sekitar 34 juta nasabah mencatat belanja masyarakat pada Oktober 2026 terkontraksi 2,9 persen

Chief Economist BCA David Sumual mengatakan, perkembangan aktivitas ekonomi hingga akhir tahun masih akan sangat bergantung pada kinerja sektor sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan karet, sejauh ini masih menunjukkan kinerja yang cukup baik bahkan meningkat.

Kondisi tersebut diharapkan dapat menopang arus kas perusahaan di sektor SDA sekaligus memberikan dorongan positif terhadap kinerja korporasi pada kuartal IV 2026.

“Apakah penurunan berlanjut sampai akhir tahun akan sangat tergantung pada kinerja sektor SDA,” ujar David ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (18/11).

Ia mengatakan, sampai dengan saat ini harga komoditas ekspor seperti CPO, batu bara, dan karet masih cukup baik, bahkan cenderung meningkat.

Kondisi tersebut dinilai mampu menopang arus kas perusahaan di sektor sumber daya alam (SDA), sehingga diharapkan memberikan dorongan positif terhadap kinerja korporasi pada kuartal IV 2026.

Meski demikian, David memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026 akan sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi faktor musiman yang biasanya memengaruhi aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

“Perkiraan pertumbuhan ekonomi di IV sebesar 5.2 persen sedikit lebih rendah dari III, karena faktor musiman, sementara sepanjang 2026 diproyeksikan 5.4 persen,” ungkapnya.