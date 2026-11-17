JawaPos.com - Eskalasi konflik di Timur Tengah beberapa bulan belakangan berpengaruh terhadap pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG ke Indonesia. Kondisi itu menunjukkan bahwa ketergantungan impor yang masih tinggi turut meningkatkan risiko gangguan ketika situasi di Selat Hormuz memanas.

Berdasar data yang dipaparkan oleh Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman, ketergantungan tersebut tampak dari besarnya impor Indonesia. Kebutuhan domestik terus meningkat sementara volume produksi domestik turun, dari 287 juta barel pada 2015 menjadi 221 juta barel pada 2025.

Menurut Intan, Impor migas memenuhi kebutuhan migas dalam negeri yang tinggi. Angkanya mencapai 81 persen kebutuhan LPG dan lebih dari 60 persen kebutuhan bensin. Selain itu, pemerintah juga mengimpor minyak mentah untuk diproses di kilang domestik dengan jumlah 41 persen volume pengolahan kilang.

”Alhasil, impor migas mencapai sekitar USD 36,7 miliar, setara 15 persen dari total impor Indonesia,” ungkap dia dalam keterangan resmi pada Selasa (17/11).

Selain proporsi impor migas Indonesia yang masih cukup tinggi, risiko pengadaan BBM juga disumbang oleh konsentrasi impor migas pada sedikit negara di beberapa produk. Misalnya untuk produk olahan seperti bensin, lebih dari 90 persen impor berasal dari Singapura dan Malaysia.

Selain itu, konsentrasi impor LPG Indonesia juga meningkat. Itu tampak dari peningkatan pangsa Amerika Serikat (AS) dalam impor LPG menjadi 80–84 persen pada Januari–Agustus 2026. Pergeseran tersebut juga mencerminkan arah kebijakan pengadaan, sejalan dengan komitmen pembelian LPG AS dalam perjanjian dagang resiprokal kedua negara.

”Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan nasional,” ucap dia.

Intan pun menyatakan bahwa konsentrasi pemasok dan keterbatasan sumber pasokan alternatif turut menjadi faktor penting yang menentukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi gangguan pasokan global. Saat bersamaan, sumber impor minyak mentah dan avtur semakin beragam.

Data yang dipegang oleh Tenggara Strategics menunjukkan bahwa untuk produk minyak mentah, Nigeria, Angola, Gabon, dan Brasil memasok sekitar 59 persen impor pada Januari–Agustus 2026, sementara dari Arab Saudi turun menjadi 17 persen.

Sumber data yang sama menunjukkan pasokan avtur Indonesia diimpor dari lima negara utama. Meski diversifikasi tersebut bisa mengurangi risiko gangguan pasokan dari negara tertentu, Indonesia tetap rentan terhadap gejolak harga energi global karena harga minyak dan produk turunannya saling terhubung dalam peta perdagangan internasional.

Dalam sistem logistik seperti ini, stok penyangga diperlukan agar penyaluran tetap berjalan sambil menunggu pengiriman berikutnya. Pada Maret 2026, stok operasional BBM dilaporkan cukup untuk sekitar tiga minggu, sementara LPG dan solar berada dekat batas minimum operasionalnya.

Namun demikian, Intan menyatakan bahwa angka tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan acuan IEA sebesar 90 hari impor neto karena dasar perhitungan dan cakupan stoknya berbeda. Dia menilai, pengembangan cadangan penyangga energi yang diamanatkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 menjadi krusial untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam kondisi rentan.

”Stok nasional yang terlihat mencukupi belum tentu menjamin pasokan tersedia tepat waktu di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan cadangan penyangga energi yang memadai serta sistem distribusi yang mampu menjaga ketersediaan BBM dan LPG hingga ke konsumen,” jelasnya.

Untuk mengurangi kerentanan, Pemerintah Indonesia disarankan mempercepat realisasi cadangan penyangga energi. Sebab, stok yang selama ini menjadi acuan hanya mengandalkan cadangan operasional milik Pertamina. Indonesia butuh cadangan yang dimiliki negara. Caranya dengan menambah kapasitas penyimpanan sekaligus memastikan persediaannya terisi dan siap digunakan.

Lebih dari itu, penguatan juga harus disertai peningkatan kapasitas dan keandalan kilang, fasilitas penyimpanan di daerah yang sulit dijangkau, serta jalur pengiriman alternatif. Intan menekankan, diversifikasi impor perlu mempertimbangkan risiko pengadaan bahan baku dari kilang negara pemasok serta jalur pelayaran pemasok.