Potensi Panas Bumi Indonesia 27.510 Megawatt Listrik tapi Belum Digarap Optimal

JawaPos.com - Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai sekitar 27.510 megawatt listrik (MWe). Semua itu tersebar di 256 titik prospek.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI) Ali Ahmudi mengatakan, potensi itu didukung kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

"Panas bumi merupakan salah satu aset strategis Indonesia. Selain mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam, sumber energi ini juga memiliki emisi gas rumah kaca yang relatif lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil," ungkap Ali Ahmudi baru-baru ini dalam diskusi Kedaulatan Energi.

Diskusi itu digelar oleh Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Tengah di Semarang baru-baru ini.

Menurut Ali Ahmudi, pengembangan panas bumi tidak sekadar menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga berperan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE).

Meski demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari ketidakpastian sumber daya, kebutuhan investasi, proses perizinan, hingga persoalan lingkungan dan penerimaan masyarakat.

Ali menekankan bahwa keberhasilan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) tidak hanya bergantung pada teknologi dan ketersediaan sumber daya. "Keberhasilan pengembangan PLTP tidak hanya ditentukan oleh reservoir dan pembangkit, tetapi juga jaringan listrik, pembiayaan, perizinan, serta kesiapan wilayah," bebernya.

Dia mendorong visi pemerintah dalam melakukan ketahanan energi. Perlu diketahui, ketahanan energi tidak cukup hanya memastikan ketersediaan pasokan. Energi juga harus terjangkau, mudah diakses, dapat diterima masyarakat, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, energi harus mampu dikelola dan dimanfaatkan secara mandiri oleh bangsa sendiri.

Dorongan itu karena Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal, yaitu panas bumi atau geothermal.

Sementara itu, Ketua Presidium MW KAHMI Jawa Tengah, Muhammad Haris mengatakan bahwa persoalan energi perlu dilihat melalui tiga perspektif utama. Yakni, keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.

Dalam perspektif KAHMI, memandang sesuatu itu tentu menggunakan sudut pandang keislaman. Pasalnya, HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam. "Tidak mungkin kerusakan terus dilanjutkan. Karena itu, kedaulatan energi melalui energi terbarukan menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan," kata Haris.

Dari perspektif keindonesiaan, masyarakat perlu mensyukuri keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki persatuan dan kesatuan. "Menjadi sebuah bangsa dan kemudian menjadi negara bukanlah sesuatu yang mudah. Kita bisa melihat ada Korea Utara dan Korea Selatan. Karena itu, kita patut bersyukur hidup dan tinggal di Indonesia," ujarnya.

Sementara dari perspektif kemodernan, sambung Haris, diskusi tersebut mampu melahirkan gagasan dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan energi nasional.