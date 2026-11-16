Pemerintah Targetkan Tambahan 17,1 GW PLTS, Industri Panel Surya Lokal Perkuat Produksi

JawaPos.com - Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 17,1 gigawatt (GW) sampai 2034 mendatang. Target tersebut membuka peluang bagi industri manufaktur panel surya dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan energi bersih.

Peluang itu sejalan dengan meningkatnya kapasitas PLTS nasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas PLTS Indonesia mencapai sekitar 1.494 megawatt (MW) pada akhir 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 909,4 MW.

Target penambahan kapasitas PLTS tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dengan kebutuhan pembangkit energi surya yang terus berkembang, keberadaan industri panel surya lokal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung realisasi proyek tersebut.

Salah satu perusahaan yang memperkuat posisinya di pasar Indonesia adalah SEG Solar. Perusahaan manufaktur panel surya global tersebut telah memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk panel suryanya.

SEG Solar mencatatkan nilai TKDN sebesar 60,42 persen. Capaian tersebut menempatkan perusahaan dalam jajaran produk panel surya dengan kandungan lokal yang tinggi di Indonesia.

Sertifikasi SNI diterbitkan oleh PT Qualis Indonesia, lembaga sertifikasi produk yang mendapat kewenangan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikasi tersebut mencakup standar kualifikasi desain SNI IEC 61215 dan standar keselamatan SNI IEC 61730.

"Keberhasilan SEG menempati jajaran teratas dalam pemenuhan standar kandungan lokal di Indonesia merupakan pencapaian penting sekaligus bukti komitmen jangka panjang kami terhadap pasar ini," kata Jun Zhuge, pendiri sekaligus CEO PT SEG Solar di Jakarta, Senin (16/11).

Dengan memenuhi kedua standar tersebut, modul surya SEG Solar dinyatakan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk fotovoltaik berbasis silikon kristalin. Sertifikasi ini juga memungkinkan produknya dipasarkan di Indonesia dan mengikuti tender proyek PLTS dalam negeri.

Sementara itu, sertifikasi TKDN diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengukur kandungan lokal dalam suatu produk. Nilai 60,42 persen yang diperoleh SEG Solar telah melampaui batas minimum kandungan lokal yang ditetapkan regulator untuk proyek tenaga surya.

Untuk memperkuat produksi dalam negeri, SEG Solar juga tengah membangun fasilitas manufaktur di kawasan industri tenaga surya miliknya di Batang, Jawa Tengah. Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat produksi terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan pembuatan panel surya, mulai dari ingot, wafer, sel surya, hingga modul surya.