Langkah PLN Mobile Ajak Masyarakat Peduli Pentingnya Energi dalam Kehidupan

JawaPos.com - PLN Mobile menyiapkan hadiah ratusan juta bagi para kreator video dan kreator AI untuk uji kemampuan dalam menghasilkan karya terbaiknya. Kompetisi bertema “Energikan Harimu” diharapkan bisa diangkat melalui PLN Video Creators Competition 2026.

Setiap hari, ada banyak hal yang bisa berjalan berkat energi listrik. Mulai dari anak yang belajar di malam hari, pemilik usaha yang terus melayani pelanggan, sampai perjalanan menggunakan mobil listrik yang kini semakin mudah direncanakan.

Kompetisi yang telah dibuka sejak 21 Oktober 2026 ini mengajak masyarakat untuk melihat energi dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar bercerita tentang listrik, peserta juga diajak menunjukkan bagaimana energi dan layanan digital dapat membantu berbagai aktivitas terus berjalan.

"Melalui kompetisi ini, PLN Mobile membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menuangkan ide dan kreativitas dalam format video berdurasi 60 - 120 detik. Peserta dapat memilih salah satu dari dua kategori yang tersedia, yaitu Video dan AI," ujar Anggy Umbara yang bertindak selaku dean juri kompetisi.

Pada kategori Video, peserta dapat membuat karya melalui rekaman nyata menggunakan ponsel maupun kamera. Sementara itu, kategori AI ditujukan bagi peserta yang ingin mengeksplorasi kreativitas melalui teknologi kecerdasan buatan generatif.

Total hadiah yang disiapkan mencapai ratusan juta Rupiah, terdiri dari hadiah uang tunai, voucher listrik, serta penghargaan khusus bagi karya-karya dengan keunikan tersendiri.

Selain menjadi kesempatan untuk menguji kreativitas, kompetisi ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk menunjukkan cara mereka bercerita melalui medium digital yang semakin dekat dengan keseharian.

Melalui “Energikan Harimu”, peserta diajak menemukan cerita dari hal-hal yang mungkin selama ini terasa biasa, tetapi punya arti penting bagi kehidupan banyak orang.