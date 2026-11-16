Brent dan WTI Kompak Turun, Pasokan Minyak Timur Tengah Mulai Pulih

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak melemah pada perdagangan Senin (16/11) pagi setelah pengiriman minyak dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz hampir kembali ke level sebelum perang.

Melansir Investing pada pukul 09:42 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 1,03 poin atau 1,07 persen ke level 95,04 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (13/11) pagi sebesar 95,67 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,54 poin atau 0,62 persen ke level 86,76 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (13/11) pagi sebesar 88,53 dolar per barel.

Melansir Reuters, turunnya harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh Amerika Serikat (AS) yang mengambil langkah untuk mendukung kelancaran pengiriman kargo bahan bakar antarpelabuhan domestik.

Pasar minyak dunia diperkirakan kembali mengalami surplus pasokan pada kuartal IV tahun ini. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) menyampaikan proyeksi tersebut pada Jumat, seiring pemulihan ekspor minyak Timur Tengah yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan permintaan minyak global, meskipun serangan terhadap jalur pelayaran masih berlanjut.

"Untuk pertama kalinya sejak konflik AS-Iran dimulai, para pedagang secara aktif mulai mempertimbangkan kemungkinan kelebihan pasokan dibandingkan kekhawatiran terhadap ketatnya pasokan yang berkepanjangan. Pergeseran narasi tersebut jelas memberikan tekanan terhadap sentimen pasar," ujar Kepala Analis KCM Trade, Tim Waterer.

IEA memperkirakan pasokan minyak akan mencapai rata-rata 105 juta barel per hari pada kuartal IV. Angka tersebut lebih tinggi 1,7 juta barel per hari dibandingkan proyeksi permintaan. Sebelumnya, IEA memperkirakan pasar minyak akan mengalami defisit pasokan pada periode tersebut.

Badan tersebut juga memberikan perincian lebih lanjut mengenai volume minyak yang masih akan dilepas dari cadangan darurat negara-negara anggotanya. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari komitmen pelepasan cadangan minyak dalam jumlah rekor yang diumumkan pada Maret lalu.

Sebanyak 71 juta barel minyak akan tersedia hingga akhir Februari, termasuk 15 juta barel solar untuk meredakan ketatnya pasokan di pasar.

Tekanan terhadap harga minyak juga berasal dari keputusan AS memperpanjang pengecualian sementara terhadap undang-undang pelayaran atau Jones Act. Kebijakan tersebut memungkinkan kapal berbendera asing mengangkut kargo minyak dan bahan bakar, seperti bensin dan solar, antarpelabuhan di AS dengan lebih mudah.

Presiden AS Donald Trump memperpanjang pengecualian aturan tersebut selama 90 hari, sebagaimana disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Jumat.

Pengecualian tersebut memperluas jumlah kapal tanker yang dapat digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas antarpelabuhan di AS.

Meski demikian, Waterer mencatat bahwa meskipun pasokan mulai melonggar, tarif pengiriman masih berada pada level tinggi sehingga dapat membatasi penurunan harga minyak lebih lanjut.

Tarif pengiriman tetap tinggi karena adanya risiko yang dihadapi kapal tanker saat mengangkut minyak mentah melalui Selat Hormuz. Selain itu, jumlah kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak melalui jalur tersebut guna dipindahkan ke kapal lain yang akan membawa pasokan menuju kilang juga mengurangi ketersediaan armada kapal.