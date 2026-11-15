ASEAN Perkuat Kerja Sama Mineral Kritis, Indonesia Dorong Hilirisasi

JawaPos.com - Para pemimpin negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama pengelolaan mineral kritis untuk membangun rantai pasok kawasan yang terintegrasi.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan (Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth) yang diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.

Deklarasi itu menjadi landasan kerja sama negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun rantai nilai mineral kritis dari hulu hingga hilir yang cakupannya meliputi eksplorasi, pengolahan, pemanfaatan, hingga daur ulang mineral.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menilai kerja sama mineral kritis penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (15/11).

Bahlil mengatakan, deklarasi tersebut mengakui kekayaan sumber daya mineral kritis ASEAN serta peran kawasan sebagai produsen, pengolah, sekaligus konsumen.

Negara anggota sepakat menyusun definisi bersama dan daftar mineral kritis yang dapat diperbarui, serta merumuskan Strategi Mineral Kritis ASEAN.

Selain itu, negara di ASEAN juga berkomitmen meningkatkan nilai tambah, memperluas perdagangan intra-ASEAN, dan mendiversifikasi pasokan. Komitmen itu disertai penguatan inovasi, keterampilan, alih teknologi, serta daur ulang dan efisiensi sumber daya.

Untuk menarik investasi publik dan swasta, ASEAN akan menyiapkan rangkaian proyek serta memanfaatkan platform seperti AMVest dan AMConnect.

AMVest (ASEAN Minerals Investment Forum) merupakan forum investasi mineral tahunan ASEAN yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan, sedangkan AMConnect merupakan platform pendukung kerja sama mineral kawasan.

Seluruh kerja sama tersebut bersifat sukarela serta menghormati hukum nasional dan kondisi masing-masing negara.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan persaingan sumber daya sebagai salah satu tantangan global yang dihadapi ASEAN, selain tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang luas menjadi modal kawasan untuk memperkuat ketahanan bersama.

"Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras," ujar Prabowo.

Adapun, tindak lanjut deklarasi diserahkan kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Bidang Mineral (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals/AMMin), yang ditugaskan menyusun dan melaksanakan strategi mineral kritis serta melaporkan perkembangannya. Pelaksanaannya berpedoman pada Prinsip ASEAN untuk Pembangunan Mineral Berkelanjutan (ASEAN Principles for Sustainable Minerals Development).