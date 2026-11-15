MIND ID Sebut Tiga Mineral yang Makin Banyak Dicari sampai 2040

JawaPos.com - Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID menilai industri pertambangan nasional memasuki babak baru dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Division Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika mengatakan sektor yang selama ini identik dengan aktivitas ekstraksi sumber daya alam memiliki peran makin penting dalam penyediaan mineral bagi pengembangan teknologi energi bersih.

Menurut Selly, kebutuhan mineral seperti nikel, tembaga, dan aluminium akan terus meningkat seiring dengan percepatan transisi energi global.

Ketiga mineral tersebut menjadi bahan baku penting dalam pengembangan berbagai teknologi rendah emisi, mulai dari panel surya, turbin pembangkit listrik tenaga angin, sistem penyimpanan energi, hingga kendaraan listrik.

"Industri pertambangan mineral tidak lagi berhenti pada mengambil kekayaan bumi hanya sekadar untuk manfaat ekonomi, tetapi telah bertransformasi dan mengambil peran yang lebih krusial untuk membangun masa depan yang rendah karbon," ujar Selly, dikutip Minggu (15/11).

Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), permintaan mineral untuk kebutuhan energi bersih pada 2040 diperkirakan meningkat signifikan dibandingkan 2023.

Kebutuhan nikel diproyeksikan mencapai 3,6 kali lipat, tembaga 2,5 kali lipat, dan aluminium 2,1 kali lipat dibandingkan tingkat permintaan pada 2023.

Dia mengatakan meningkatnya kebutuhan mineral tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan industri pertambangan yang lebih bertanggung jawab, mulai dari kegiatan penambangan, pengolahan, hingga pemurnian.

Selly menyebut MIND ID bersama anggota grupnya berupaya mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi emisi dari proses produksi mineral.

Selain menekan dampak lingkungan selama kegiatan operasional, perusahaan juga menempatkan reklamasi dan pemulihan ekosistem pascatambang sebagai bagian dari pengelolaan industri yang berkelanjutan.

Hingga 2025, MIND ID bersama anggota grupnya melaporkan telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan.

Salah satu contoh pemulihan lingkungan dilakukan PT Vale Indonesia Tbk di Himalaya Hill, Sorowako, Sulawesi Selatan.

Lahan bekas tambang nikel seluas sekitar 31 hektare yang mulai direklamasi sejak 2006 tersebut kini ditumbuhi sekitar 22.130 pohon dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi flora lokal.