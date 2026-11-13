Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi Capai Rp 415,8 Triliun hingga Oktober 2026

JawaPos.com – Pemerintah telah merealisasikan anggaran Rp 415,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi dan non-energi hingga 31 Oktober 2026. Alokasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga energi dan kebutuhan pokok.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, belanja subsidi dan kompensasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga komoditas.

"Keseluruhannya untuk realisasi subsidi kompensasi energi dan non-energi ada Rp 415,8 triliun telah direalisasikan. Dan ini adalah dipakai untuk menjangkau subsidi atas baris yang di bawah itu," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Realisasi anggaran tersebut mencakup dukungan pemerintah melalui berbagai skema subsidi dan kompensasi. Kebijakan itu terutama berkaitan dengan penyediaan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan energi dengan harga yang terjangkau.

Pada BBM subsidi disalurkan untuk 15 juta KL BBM, mengalami pertumbuhan sebesar 9,5 persen dibandingkan tahun lalu. Kemudian penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 6,5 juta ton, meningkat 2,3 persen dari tahun sebelumnya. Lalu listrik menjangkau 43,5 juta pelanggan, tumbuh 2,3 persen dibanding tahun lalu. Serta Pupuk dialokasikan sebanyak 7,1 juta ton untuk aktivitas di sektor pertanian, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 4,2 juta debitur.

Besarnya anggaran yang telah disalurkan juga menunjukkan peran APBN sebagai instrumen untuk meredam tekanan ekonomi. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat.

Di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah terus memantau perkembangan harga komoditas yang dapat memengaruhi kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi.