Mahendra Siregar: Ketidakpastian Ekspor Sawit Bisa Picu Peralihan ke Minyak Nabati Lain

JawaPos.com - Pengamat geopolitik, Mahendra Siregar menilai, minyak kelapa sawit (CPO) kini menjadi salah satu komoditas strategis di tengah dinamika geopolitik global berkat perannya dalam menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Menurutnya, posisi strategis minyak sawit tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan domestik Indonesia, tetapi juga kepentingan negara-negara konsumen yang mengandalkan pasokan minyak nabati dari Indonesia.

Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan bagaimana negara-negara pembeli merespons setiap perubahan kebijakan ekspor Indonesia.

Sebab, para pembeli akan mengambil keputusan berdasarkan analisis risiko untuk menjaga ketahanan pangan dan energi di negaranya masing-masing.

Mahendra mengatakan, jika kebijakan Indonesia menimbulkan ketidakpastian pasokan atau ekspor, negara-negara konsumen seperti India dan Pakistan berpotensi melakukan penyesuaian dengan mencari pasokan dari produsen sawit lain maupun beralih ke minyak nabati alternatif.

Beberapa komoditas substitusi yang dapat menjadi pilihan antara lain minyak bunga matahari, minyak rapeseed, dan minyak kedelai.

"Kalau kebijakan kita kemudian menyebabkan ketidakpastian terhadap pasokan ataupun ekspor, maka tentu mereka untuk menjaga ketahanan pangan mereka, apakah India, apakah Pakistan, apakah negara lain, tentu akan melakukan juga penyesuaian," ujar Mahendra dalam perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Jumat (13/11).

Mahendra mengingatkan, perubahan pola impor negara konsumen tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.

Bahkan, dampaknya bisa berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi yang awalnya mendorong Indonesia mengubah kebijakan ekspor.

Dia mencontohkan, ketika terjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan energi nasional akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan gangguan di Selat Hormuz, pemerintah tentu perlu mengambil langkah-langkah antisipasi.

Namun, setiap langkah tersebut juga akan diamati oleh pembeli di pasar internasional. Jika perubahan kebijakan dinilai hanya bersifat sementara, negara konsumen kemungkinan akan merespons dengan langkah antisipasi jangka pendek.

Sebaliknya, apabila perubahan kebijakan Indonesia dipersepsikan sebagai sinyal bahwa kepastian ekspor akan semakin sulit dijamin, negara-negara konsumen berpotensi mengalihkan pembelian ke produsen lain atau menggunakan minyak nabati alternatif.

"Kalau itu dilihat sebagai suatu pola yang berjangka panjang, maka penyesuaian yang mereka lakukan akan jangka panjang juga dan bisa lebih panjang daripada sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya perubahan di pihak kebijakan Indonesia," jelasnya.

Karena itu, Mahendra menilai pemerintah perlu memperhitungkan respons pasar internasional dalam setiap pengambilan kebijakan komoditas strategis.