Danantara Ungkap Bocoran Tarif Izin Ekspor Sawit, Diperkirakan di Bawah USD 10

JawaPos.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengungkapkan indikasi biaya layanan untuk penerbitan izin ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) berada pada kisaran satu digit atau dibawah USD 10.

Adapun, kepastian tarif penerbitan izin ekspor tersebut akan diumumkan oleh perusahaan pada Desember 2026 sebelum implementasi pelaksanaan pada Januari 2027.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan saat ini perusahaan masih melaksanakan diskusi dengan para pemegang saham untuk menentukan besaran tarif layanan yang akan dikenakan kepada pelaku industri sawit.

Meski belum menetapkan angka final, berdasarkan perhitungan harga pasar saat ini, biaya layanan DSI diperkirakan berada pada kisaran satu digit dolar AS.

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“Biaya layanan tersebut akan kami umumkan pada Desember mendatang. Pengumuman itu juga akan mencakup layanan yang kami sediakan. Namun, saya dapat menyampaikan bahwa meskipun saat ini kami masih berdiskusi dengan para pemegang saham mengenai besaran tarifnya, berdasarkan perhitungan harga pasar saat ini, secara indikatif biaya layanan DSi akan berada pada kisaran satu digit dolar AS,” ujar Luke dalam perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Jumat (13/11).

Ia menegaskan, kepastian mengenai biaya layanan dan kesinambungan proses penerbitan izin ekspor menjadi hal penting bagi pelaku industri.

Karena itu, DSI berkomitmen menyampaikan informasi secara transparan agar perusahaan memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan ekspor.

Dalam beberapa bulan terakhir, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan para anggotanya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada DSI.

Pertanyaan tersebut terutama berkaitan dengan biaya layanan, kecepatan proses, hingga perlindungan informasi komersial perusahaan.

Luke mengatakan, pihaknya telah mendengarkan berbagai masukan tersebut dan terus menyesuaikan proses implementasi agar dapat menjawab kebutuhan industri.

Terkait perlindungan data, ia memastikan informasi komersial yang disampaikan perusahaan kepada DSI hanya akan digunakan untuk keperluan verifikasi ekspor dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sangat menghargai kerahasiaan data dan menghormati setiap transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha," ujarnya.

Luke mengatakan, DSI juga akan melanjutkan koordinasi dengan GAPKI, kementerian terkait, serta berbagai asosiasi industri untuk menyusun acuan yang jelas dan konsisten bagi seluruh pelaku usaha.

Adapun, proses diskusi akan terus berlangsung hingga 1 Januari 2027 dan berlanjut setelah kebijakan mulai diterapkan. Menurutnya, penguatan tata kelola melalui data yang konsisten, dapat diandalkan, dan berkualitas akan memberikan manfaat bagi industri sawit nasional. Data tersebut memungkinkan produsen menunjukkan kualitas praktik usaha sekaligus memenuhi persyaratan pasar internasional yang terus berkembang.

Selain itu, sistem ketertelusuran yang lebih baik di sepanjang rantai pasok diharapkan dapat mendukung keterlibatan petani kecil dengan pasar.

Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak hanya memberikan manfaat bagi eksportir dan perusahaan besar, tetapi juga bagi petani yang menjadi bagian penting dalam industri kelapa sawit nasional.