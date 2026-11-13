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Penulis: Djati Waluyo
Jumat, 13 November 2026 | 15.34 WIB

Serangan Fasilitas Energi Arab Saudi Memanas, Harga Minyak Dunia Bergerak Melemah

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Harga minyak mentah dunia diramalkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright akan memuncak dalam beberapa pekan ke depan. (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak melemah pada perdagangan Jumat (13/11) pagi. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz yang mengancam pasokan minyak global.

Melansir Investing pada pukul 08:04 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,10 poin atau 0,10 persen ke level 95,67 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (12/11) pagi sebesar 92,46 dolar per barel. 

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,25 poin atau 0,26 persen ke level 88,53 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (12/11) pagi sebesar 86,16 dolar per barel.

Melansir Reuters, lebih tingginya harga minyak terjadi setelah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengklaim menyerang sejumlah fasilitas energi Arab Saudi. 

Target serangan mencakup stasiun pemompaan pipa minyak East-West, fasilitas minyak di Yanbu, serta gedung Saudi Aramco di Riyadh. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi kemudian menyatakan telah mencegat dan menghancurkan dua drone yang diluncurkan kelompok tersebut. 

Satu drone dicegat di wilayah Riyadh dan satu lainnya di Provinsi Timur yang menjadi pusat industri minyak Arab Saudi.

Ancaman terhadap pasokan juga meningkat di Selat Hormuz. Militer Iran menyatakan empat kapal tanker minyak terkena ledakan setelah mengabaikan peringatan. Namun, Reuters belum dapat memverifikasi secara independen klaim tersebut. 

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi dunia. Sebelum konflik AS-Israel dengan Iran, hampir seperlima pasokan minyak mentah global melewati jalur perairan tersebut. 

Gangguan pelayaran di kawasan ini berpotensi menghambat distribusi minyak dan meningkatkan risiko pasokan global. Tekanan harga juga datang dari konflik Rusia-Ukraina. 

Ukraina mengklaim drone mereka menyerang kawasan pelabuhan Ust-Luga di Laut Baltik, Rusia barat laut. Serangan tersebut memicu kebakaran dan merusak sebagian fasilitas penyimpanan bahan bakar. 

Editor: Kuswandi
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