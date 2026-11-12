Krisis Energi Mengancam, Indonesia Dinilai Perlu Tambah Kapasitas Cadangan Minyak Nasional

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair)

JawaPos.com - Ancaman krisis energi masih membayangi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan berbagai jenis ketegangan di negara Timur Tengah. Oleh karena itu, Indonesia perlu menambah cadangan energi nasional mengantisipasi situasi memburuk.

Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman mengatakan, sejumlah negara Asia pernah menghadapi krisis energi global. Negara tersebu seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Malaysia mempertahankan subsidi bensin dan solar melalui mekanisme kuota tertentu untuk menjaga keterjangkauan harga. Sementara itu, Korea Selatan kembali menerapkan intervensi harga BBM setelah hampir 30 tahun tidak memberlakukan kebijakan serupa.

Pemerintah Korea Selatan juga meningkatkan subsidi bahan bakar bagi sektor transportasi, pertanian, dan perikanan untuk meredam kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga minyak.

Selain tekanan harga, sejumlah negara menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan pasokan energi domestik. Jepang, misalnya, memiliki cadangan minyak setara sekitar 254 hari kebutuhan domestik, yang mencakup cadangan komersial dan cadangan strategis pemerintah. Namun, negara ini tetap menghadapi risiko gangguan pasokan liquefied natural gas (LNG), yang menyumbang sekitar 30–40 persen pembangkitan listrik nasional. Untuk mengurangi konsumsi LNG, pemerintah Jepang melonggarkan pembatasan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara.

Sementara itu, Filipina mengambil langkah lebih jauh dengan menetapkan status darurat energi nasional. Sekitar 98 persen impor minyak mentah Filipina berasal dari Timur Tengah, sehingga negara tersebut sangat rentan terhadap gangguan pasokan dari kawasan tersebut.

"Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa tekanan energi akibat konflik Timur Tengah tidak hanya dihadapi Indonesia. Bahkan, negara-negara dengan cadangan minyak yang besar tetap perlu mengambil langkah mitigasi untuk menjaga pasokan domestik," kata Intan, Kamis (12/11).

Indonesia tidak bisa mengandalkan kebijakan subsidi hingga intervensi harga sebagai solusi jangka panjang. Sebab, akan memberikan tekanan besar terhadap kondisi ruang fiskal pemerintah.

Hingga September 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi meningkat sekitar 54,1 persen secara tahunan, dari Rp 244,6 triliun menjadi Rp 376,8 triliun. Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 9,1 persen dan LPG 3 kg sebesar 2,25 persen.

"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga energi domestik membutuhkan dukungan fiskal yang semakin besar di tengah kenaikan harga minyak global," imbuhnya.

Kondisi ini harus menjadi pengingat pemerintah akan pentingnya ketahanan energi nasional. Dengan begitu, keuangan negara tidak tertekan ketika krisis terjadi berkepanjangan.

"Kondisi ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi nasional, tidak hanya melalui diversifikasi impor, tetapi juga dengan meningkatkan kemampuan menghadapi gangguan pasokan yang berkepanjangan

Salah satu langkah strategis adalah mempercepat pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE). Saat ini, cadangan energi nasional masih mengandalkan cadangan operasional yang dimiliki Pertamina, yang berkisar 20–25 hari kebutuhan domestik.

Jumlah tersebut jauh di bawah acuan 90 hari cadangan minyak darurat yang diterapkan oleh negara-negara anggota International Energy Agency (IEA). Berbeda dengan cadangan operasional yang digunakan untuk menjaga kelancaran distribusi sehari-hari, CPE merupakan cadangan energi yang disimpan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam kurun waktu tertentu, terutama ketika terjadi gangguan pasokan.

"Pengalaman negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, menunjukkan pentingnya cadangan minyak darurat dalam menghadapi krisis energi. Cadangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meredam gangguan pasokan, termasuk melalui pelepasan darurat minyak yang dikoordinasikan oleh IEA sebesar 400 juta barel," ungkapnya.

Dengan memiliki CPE yang dikelola negara, Indonesia akan memperoleh ruang waktu yang lebih besar untuk menstabilkan pasokan domestik, mengamankan sumber impor alternatif, dan mengurangi risiko kepanikan masyarakat yang dapat memicu penimbunan maupun kelangkaan BBM.