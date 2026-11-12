Sidang Disertasi di Unair, Kukuh Pramono Bahas Masa Depan Investasi Energi Panas Bumi



JawaPos.com - Potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, sumber energi tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi alternatif energi yang lebih ramah lingkungan.

Persoalan itu menjadi fokus penelitian Ketua DPC Peradi Gresik Kukuh Pramono Budi dalam disertasi berjudul Prinsip Hukum Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik yang Bersumber dari Panas Bumi.

Disertasi tersebut dipertahankan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Rabu, (11/11/2026).

Sidang yang menghadirkan puluhan pakar hukum itu menjadi panggung pengujian akademik atas gagasan Kukuh tentang masa depan energi panas bumi Indonesia.

Salah satu Penguji Utama Penyanggah dalam sidang tersebut adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Kukuh mengatakan, ketertarikannya mengangkat topik tersebut berangkat dari pentingnya energi listrik bagi berbagai sektor kehidupan. Mulai dari transportasi, pertahanan, hingga industri, seluruhnya membutuhkan pasokan listrik yang andal.

"Ketahanan energi listrik itu vital. Coba lihat, bandara tidak ada listrik, pesawat tidak bisa turun maupun terbang. Militer dan industri juga membutuhkan listrik," ujarnya.

Menurut dia, panas bumi memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan energi nasional. Bahkan, kontribusinya diperkirakan dapat mencapai 20 hingga 30 persen terhadap kebutuhan energi nasional apabila dikembangkan secara optimal.

Namun, pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Padahal, potensi sumber daya geothermal di Tanah Air sangat besar, seiring kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik.

Kukuh menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan investasi, tetapi juga kepastian hukum. Karena itu, prinsip hukum dalam kontrak jual beli tenaga listrik yang bersumber dari panas bumi perlu mendapat perhatian.

Dia mencontohkan Filipina sebagai negara tetangga yang dinilai lebih berhasil mengembangkan energi panas bumi sehingga mampu menarik minat investor.

"Ini sudah kompleks sejak zaman Belanda sampai sekarang. Kenapa di Indonesia belum bisa menggeliat? Di Filipina, pengembangannya sudah bagus dan investornya tertarik," jelasnya.

Menurut Kukuh, diperlukan pembenahan regulasi dan tata kelola agar investasi geothermal di Indonesia semakin menarik. Pemerintah dan pelaku usaha perlu membangun kerangka aturan yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan panas bumi juga memiliki keunggulan dari sisi lingkungan. Pemanfaatannya tidak membutuhkan perubahan lahan dalam skala luas seperti sejumlah aktivitas pertambangan konvensional.

"Ini juga ramah lingkungan. Tidak perlu seperti pertambangan umum yang lahannya harus hilang atau hutannya hilang. Geotermal hanya membutuhkan titik-titik tertentu," ungkapnya.

Meski demikian, dia mengakui pengembangan energi panas bumi membutuhkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah harmonisasi kebijakan dan kepentingan antarsektor.

"Tantangan terbesarnya adalah harmonisasi. Harmonisasi antar lintas sektoral, pemangku kepentingan, dan tentu goodwill atau niat baik dari para pihak," tegasnya.

Melalui penelitian tersebut, Kukuh berharap lahir pembaruan atau reformasi pengaturan hukum yang dapat mendorong investasi panas bumi.

Dengan begitu, potensi geothermal Indonesia tidak hanya menjadi sumber daya yang belum tergarap, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional.

Dia menilai, panas bumi memiliki keunggulan karena merupakan sumber energi terbarukan yang ketersediaannya relatif berkelanjutan. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga air yang bergantung pada ketersediaan air dan tenaga surya yang dipengaruhi kondisi cuaca.

"Harapannya terbentuk reformasi pengaturan maupun cara untuk menumbuhkan minat investor agar masuk berinvestasi dalam geothermal. Potensi di Indonesia sangat besar," pungkasnya.

Wamenko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan menyatakan memberikan asistensi terhadap materi yang diangkat dalam disertasi tersebut, termasuk problematika dan ketegasan dalam hukum kontrak energi panas bumi.

"Saya asistensi ya. Awalnya saya baca materi disertasinya pelan-pelan. Ini tentang geothermal, ini dibedah. Disertasi ini sangat benar, ketegasannya dan bagaimana problematikanya. Jadi saya puas sekali. Tidak sia-sia datang ke sini karena saya bisa mengikuti," kata Otto.