Godzilla El Nino Berpotensi Pangkas Produksi Sawit Nasional hingga 3 Juta Ton

JawaPos.com - Fenomena musim kemarau yang sangat panjang atau Godzila El Nino di Indonesia pada tahun 2026 memberikan dampak sangat besar bagi industri perkebunan Kelapa Sawit nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan fenomena El-Nino dapat membuat penurunan produksi kelapa sawit nasional hingga 3 juta ton.

“GAPKI memproyeksikan fenomena tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi hingga 3 juta ton ketika masa panen tiba pada 2027,” ujar Eddy dalam pembukaan 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 resmi digelar di Ubud, Bali, Rabu (12/11).

Eddy mengatakan, kondisi tersebut salah satunya terjadi karena para petani di sejumlah daerah memilih untuk menunda pemupukan.

Hal tersebut dikarenakan, kondisi ekonomi yang memaksa petani mengambil keputusan tersebut. Dampaknya bahkan lebih luas, El Nino tidak hanya membawa kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran.

“Kebakaran hutan dan lahan melanda perkebunan di sejumlah wilayah, sehingga tidak hanya membakar tanaman, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketika api melanda perkebunan, kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya hilangnya tanaman kelapa sawit tetapi juga menghancurkan investasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.