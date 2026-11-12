Industri Sawit Dunia Berkumpul di Bali, IPOC 2026 Angkat Isu Ketahanan Pangan dan Energi

Jawapos.com - Konferensi Minyak Sawit Indonesia ke-22 atau 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 resmi digelar di Ubud, Bali, pada 11–13 November 2026.

Konferensi tahunan yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut diikuti lebih dari 1.500 peserta dari lebih dari 20 negara.

Ketua IPOC 2026, Suryanto Bun, mengatakan penyelenggaraan tahun ini mendapat dukungan besar dari berbagai pelaku industri. Tercatat sebanyak 45 perusahaan menjadi sponsor dan 150 peserta turut berpartisipasi dalam pameran.

Menurutnya, IPOC tidak sekadar menjadi forum konferensi, tetapi juga wadah pertemuan tahunan bagi para pemangku kepentingan industri kelapa sawit dari dalam dan luar negeri.

"Selama bertahun-tahun, IPOC secara konsisten mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin industri, pakar pasar, mitra bisnis, serta para pemangku kepentingan dari Indonesia maupun berbagai negara di dunia," ujar Suryanto dalam sambutan pembukaan IPOC 2026 di Ubud, Bali, Rabu (12/11).

Suryanto mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan, mempererat hubungan dengan mitra bisnis, sekaligus membangun jaringan dan peluang kolaborasi baru.

IPOC 2026 mengangkat tema Palm Oil: A Fundamental Pillar Securing Food, Energy, and Economic Resilience. Tema tersebut menempatkan industri kelapa sawit sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan ekonomi.

Selama dua hari pelaksanaan konferensi utama, IPOC 2026 menghadirkan empat sesi pembahasan. Meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan transisi energi, perdagangan dan geopolitik, serta prospek ekonomi dan tren pasar.

Suryanto menyampaikan, sejumlah sesi tersebut akan menghadirkan pembicara dan pakar untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan industri kelapa sawit, termasuk peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah sesi prospek pasar dan harga. Dalam sesi tersebut, para pakar akan membahas perkembangan pasokan dan permintaan global, tren pasar, serta prospek minyak sawit dan minyak nabati lainnya.

Selain konferensi dan diskusi, IPOC 2026 juga menyediakan agenda networking night pada pukul 19.00 hingga 21.00 WITA. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperkuat kemitraan dan memperluas jaringan profesional.

Suryanto pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembicara, moderator, sponsor, peserta pameran, mitra, dan peserta yang telah mendukung penyelenggaraan IPOC 2026.

Dia berharap konferensi tersebut dapat menghasilkan wawasan baru, diskusi yang konstruktif, serta membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku industri.