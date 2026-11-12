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Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 12 November 2026 | 15.31 WIB

Harga Minyak Dunia Bergerak Beda Arah, Brent Naik WTI Justru Melemah

Ilustrasi: Harga minyak dunia. - Image

Ilustrasi: Harga minyak dunia.

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif pada perdagangan Kamis (12/11) pagi di tengah meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meski tanpa ada kemajuan dalam perundingan perdamaian.

Melansir Investing pada pukul 07:42 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,97 poin atau 1,06 persen ke level 92,46 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (11/11) pagi sebesar 92,19 dolar per barel. 

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,37 poin atau 0,43 persen ke level 86,16 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (11/11) pagi sebesar 86,63 dolar per barel.

Melansir Bloomberg, Iran tidak akan mengeluarkan "satu atom pun" material nuklir yang diperkaya dari negara itu, kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Mohsen Rezaee dalam sebuah wawancara dengan Al Mayadeen, menanggapi salah satu syarat utama AS untuk negosiasi.

Brent naik lebih dari 50 persen tahun ini, tetapi harga telah berbalik tajam pada bulan November karena harapan konflik akan mereda dan pengiriman energi Teluk Persia meningkat. 

Sementara itu, Arab Saudi, eksportir minyak mentah terbesar di dunia, mengatakan kepada OPEC bahwa produksinya naik 26 persen pada Oktober ke salah satu tingkat bulanan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan tersebut menggambarkan keberhasilan Arab Saudi dan eksportir lain di sekitar Teluk Persia dalam memulihkan arus pasokan meskipun konflik belum terselesaikan dan gelombang serangan Iran terhadap kapal tanker. 

Gelombang minyak muncul di pasar fisik pada saat konsumsi masih terbatas, melemahkan perbedaan harga dan menciptakan beberapa tanda surplus.

“Pasokan pulih, tetapi bergantung pada solusi alternatif daripada jalur pengiriman yang aman, sehingga risiko gangguan tetap ada,” kata analis ANZ Group Holdings Ltd., Brian Martin dan Daniel Hynes, dalam sebuah catatan. 

“Dengan kedua pihak masih jauh berbeda pendapat, pasar akan terus memperhitungkan premi geopolitik meskipun produksi pulih pada bulan Oktober,” tambahnya.

Di Eropa, kilang-kilang Rusia kembali dihantam serangan drone Ukraina, menambah tekanan global terhadap diesel yang sudah diperparah oleh perang Iran.

Kyiv telah menyerang setidaknya tujuh pabrik pengolahan sejak akhir Oktober, menurut Energy Aspects Ltd., mengakhiri jeda singkat dalam serangan tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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