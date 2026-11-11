PLTS Kapasitas 12,1 kWp Dibangun di Atas Kapal Pertamina Trans Kontinental

JawaPos.com - Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE) membangun dan melakukan uji operasional instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kapal Oil Barge (OB) Patra 2302 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati menyampaikan bahwa implementasi PLTS pada OB Patra 2302 merupakan bentuk nyata kontribusi Pertamina NRE dalam menghadirkan solusi energi terbarukan yang dapat diterapkan secara langsung pada kegiatan operasional Pertamina Group.

“Pemanfaatan energi surya pada kapal menjadi salah satu langkah inovatif dalam memperluas implementasi energi terbarukan di sektor yang selama ini masih bergantung pada energi fosil,” kata Sri dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/11).

“Pertamina NRE terus mendorong pengembangan solusi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pengurangan emisi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional,” imbuhnya.

PLTS itu terdiri atas 22 modul surya masing-masing berkapasitas 550 Wp, dengan kapasitas total 12,1 kWp. Ini menjadi PLTS atap kapal terbesar yang terpasang di lingkungan Pertamina Group.

Proyek tersebut merupakan wujud sinergi lintas entitas Pertamina Group dengan pembagian peran yang saling melengkapi, yaitu Pertamina NRE, PTK, dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Tidak hanya panel surya, sistem itu dilengkapi inverter dan baterai penyimpan energi (Battery Energy Storage System/BESS), sehingga listrik dari matahari dapat disimpan dan digunakan saat dibutuhkan.

Kinerjanya dapat dipantau secara real-time melalui dasbor monitoring yang diakses dari layar inverter maupun aplikasi di telepon pintar. Dasbor ini dilengkapi peringatan otomatis apabila terjadi anomali serta data historis untuk optimasi performa.

PLTS pada OB Patra 2302 diproyeksikan menghasilkan energi listrik sekitar 15,3 MWh per tahun dan mengurangi emisi karbon sekitar 12,2 ton CO2 per tahun.

“Energi tersebut menggantikan sebagian pasokan listrik yang selama ini bersumber dari genset berbahan bakar fosil,” kata Sri.

Proyek itu merupakan replikasi sekaligus penyempurnaan dari PLTS yang sebelumnya telah dipasang Pertamina NRE pada kapal PTK OB Patra 2303.