Pembangunan PLTS dan PLTMH Jadi Upaya Percepatan Elektrifikasi Wilayah 3T

JawaPos.com - Pemerintah terus mempercepat elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Yakni, dengan program Listrik Desa (Lisdes) berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029. Saat ini masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang akan dialiri listrik dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi geografis masing-masing.

"Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik," jelas Yuliot dalam pertemuan dengan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa (10/11).

Pertemuan itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangunan PLTA, elektrifikasi wilayah 3T, hingga pengawasan pertambangan.

"Dari sisi kebijakan energi itu terlihat bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan tidak terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik," imbuh Yuliot.

Pemerintah pun mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.

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Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, untuk pemanfaatan panas bumi keterikatan dengan pemerintah daerah (pemda) sangat besar, termasuk proses lelang dan proses seterusnya. "Bahkan kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya.

Wacana itu disambut positif oleh DPD RI dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah yang masih membutuhkan pemahaman lebih baik mengenai panas bumi.

"Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini," ujar Anggota DPD RI dari Maluku Utara R. Graal Taliawo.

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PLTA Kalimantan Utara Terus Dipercepat Dalam pertemuan dengan DPD RI itu, Yuliot juga membahas potensi hidroenergi di Kalimantan Utara (Kaltara). Contohnya PLTA Mentarang yang memiliki potensi kapasitas sekitar 1.375 megawatt (MW). Proyek itu tengah dibahas lintas kementerian. Salah satu yang sedang diselesaikan adalah lahan genangan yang sebagian bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis ditargetkan rampung pada Desember 2026.

"Masyarakat Kalimantan Utara yang sudah menyiapkan lahan dan sangat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan, apalagi penyelesaian proyek ini akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan," ujar Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara Marthin Billa.

Sementara itu, PLTA Kayan dengan potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) masih dalam tahap penjajakan calon mitra pendanaan. Proyek ini diupayakan dikembangkan melalui skema Independent Power Producer (IPP) PLN, dengan target operasi komersial (COD) pada 2031 sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).