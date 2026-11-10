ESDM Buka Penawaran Langsung 4 Blok Migas, Investor Bisa Pilih Skema Kontrak

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang investasi di empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dengan luas total mencapai 33.914 kilometer persegi.

Keempat wilayah tersebut berada di lepas pantai Papua, Papua Barat Daya, Laut Arafuru, hingga lepas pantai Nusa Tenggara Timur.

Melalui Direktorat Jenderal Migas, pemerintah menetapkan WK Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori sebagai WK Available.

Status tersebut membuka kesempatan bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk kembali mengajukan penawaran dalam kegiatan eksplorasi migas.

Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, mengatakan penawaran wilayah kerja menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong investasi hulu migas sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional.

"Dalam rangka meningkatkan investasi sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus membuka penawaran wilayah kerja guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional dan menambah temuan cadangan-cadangan baru," ujar Laode dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/11).

Keempat WK tersebut ditetapkan sebagai WK Available melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/MG.04/DJM/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2026.

Investor dapat berpartisipasi melalui mekanisme Penawaran Langsung, baik dengan maupun tanpa Studi Bersama. Pemerintah juga menyediakan dua pilihan bentuk kontrak kerja sama, yakni cost recovery dan gross split.

Dari keempat wilayah tersebut, WK Namori memiliki luas terbesar, yakni 9.769,82 kilometer persegi. Wilayah yang berada di lepas pantai Nusa Tenggara Timur itu diperkirakan memiliki potensi sumber daya 17.475 juta barel minyak (MMBO) atau 38,5 triliun kaki kubik (TCF) gas.

Sementara itu, WK South Tanimbar memiliki luas 8.492,49 kilometer persegi di lepas pantai Laut Arafuru. Wilayah ini diperkirakan menyimpan potensi sumber daya gas sebesar 5,6 TCF.

Berikutnya, WK Areca-Bruni mencakup wilayah daratan dan lepas pantai Papua Barat Daya seluas 8.480,52 kilometer persegi. Potensi sumber dayanya diperkirakan mencapai 2.985 juta barel setara minyak (MMBOE).

Adapun WK Cerera berada di lepas pantai Papua dengan luas 7.171,22 kilometer persegi. Wilayah tersebut diperkirakan memiliki potensi sumber daya 1.487 juta barel minyak (MMBO) dan 1,3 TCF gas.

Laode menjelaskan, setiap wilayah kerja memiliki karakteristik geologi dan potensi sumber daya yang berbeda. Karena itu, ketentuan komitmen eksplorasi dan bonus tanda tangan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Komitmen pasti pada tiga tahun pertama mencakup kegiatan geologi dan geofisika (G&G), serta akuisisi dan pemrosesan data seismik 2D atau 3D.

Sementara itu, minimum bonus tanda tangan ditetapkan sebesar USD 200 ribu untuk WK Cerera, South Tanimbar, dan Namori. Untuk WK Areca-Bruni, nilainya USD 300 ribu.

"Keempat Wilayah Kerja Available ini menawarkan peluang eksplorasi dengan karakteristik dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah kerja. Untuk Wilayah Kerja Available, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan untuk dapat ditawarkan kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama dengan jangka waktu selama 30 hari kalender," ujarnya.

Ia mengatakan, bagi BU/BUT yang berminat dapat menyampaikan usulan kepada Ditjen Migas dalam waktu enam bulan sejak hasil penawaran ditetapkan.

Usulan tersebut dapat mencakup bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama, termasuk terms and conditions yang disesuaikan dengan harapan investor.

Khusus WK Cerera, sebelumnya terdapat BU/BUT yang telah memasukkan dokumen partisipasi. Namun, dokumen tersebut dinyatakan tidak lengkap sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 sehingga tidak dilanjutkan ke tahap penilaian.

Meski demikian, BU/BUT tersebut masih memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama.