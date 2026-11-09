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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 20.33 WIB

Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi karena Pengguna Pertamax Bergeser ke Pertalite

Pembelian BBM Pertalite diwacanakan hanya untuk orang dengan desil tertentu. (Dok/Pertamina) - Image

Pembelian BBM Pertalite diwacanakan hanya untuk orang dengan desil tertentu. (Dok/Pertamina)

JawaPos.com - Tingginya disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau pertamax berdampak pada perubahan pola konsumsi. Pemilik kendaraan kerap beralih ke Pertalite. Konsumsi BBM bersubsidi pun meningkat. Pemerintah harus menambah kuota subsidi BBM. 

Kendati demikian, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan menambah kuota untuk BBM subsidi khususnya Pertalite. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran untuk penambahan kuota tersebut.

“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11).

“Anggaran masih ada di pemerintah,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut terdapat kenaikan konsumsi  Pertalite. Peningkatan konsumsi Pertalite karena adanya perpindahan pengguna BBM dengan RON 92, Pertamax.

“Ada kenaikan pasti eh akan terjadi penambahan kuota. Karena ada shifting kan, dari Ron 92 ke Ron 90,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10).

Bahlil mengatakan, kenaikan konsumsi tersebut secara otomatis akan memicu penyesuaian kuota. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah mengkaji opsi penambahan kuota bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan dan pengkajian mendalam terkait dengan proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun ini.

“Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise (kajian) nanti pada akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2026. Dibandingkan, ada kenaikan," ujarnya.

Editor: Ilham Safutra
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