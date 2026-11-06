MedcoEnergi Terbitkan Obligasi Global USD 300 Juta untuk Pembiayaan Utang

JawaPos.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menerbitkan obligasi global senilai USD 300 juta atau setara sekitar Rp 5 triliun dengan jatuh tempo pada 2032.

CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan, mengatakan dana bersih dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali atau melunasi utang perseroan yang telah ada.

Penerbitan obligasi dilakukan melalui anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, dengan jaminan dari MedcoEnergi dan ditawarkan melalui skema Rule 144A/Reg S dengan tingkat kupon sebesar 8,875 persen.

“Dana bersih hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi utang yang sudah ada,” ujar Ronald dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/11).

Ronald mengatakan penerbitan obligasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap perseroan yang telah memiliki rekam jejak panjang di pasar modal internasional.

"Dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, kami sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi," ujarnya.

Menurutnya, penerbitan obligasi tersebut juga mempertegas komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan liabilitas secara proaktif serta menjaga disiplin keuangan.

Ia menambahkan, langkah pembiayaan kembali utang yang ada menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempertahankan profil jatuh tempo utang yang terkelola dengan baik.