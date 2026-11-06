Pemerintah Siapkan Aturan Ekspor SDA Lewat DSI, Uji Coba Dimulai 15 Desember

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan sistem digital terintegrasi untuk mendukung implementasi mekanisme ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan seluruh proses penyiapan dan pengiriman dokumen ekspor SDA strategis akan dilakukan secara langsung melalui portal milik PT DSI dengan sistem bernama Nadi.

“Seluruh penyiapan dan pengiriman dokumen dilakukan secara real time secara digital melalui portal DSI atau sistem Nadi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (6/11).

Airlangga menjelaskan, sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Ia menjelaskan, DSI akan menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap operasional dan alur data ekspor SDA strategis, mulai dari tahap sebelum barang keluar dari kawasan pabean hingga setelah proses ekspor.

Sementara itu, pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan tetap dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW) dalam proses penyelesaian kepabeanan.

"Prinsip dasar kegiatan operasional dan alur data dalam ekspor SDA strategis ini adalah pengawasan DSI dilakukan secara penuh pada pre-clearance dan post-clearance, sedangkan pemeriksaan dan layanan Ditjen Bea Cukai dan LNSW dalam proses customs clearance," ujarnya.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan perubahan regulasi, baik pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan turunannya.

Penyesuaian dilakukan terhadap sejumlah aturan, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026, Permendag Nomor 16 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155 Tahun 2022.