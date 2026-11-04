Keputusan Pemerintah Tunda Ekspor Listrik Dinilai Tepat, Fokus Kebutuhan Dalam Negeri

TERANG: Salah satu rumah yang baru mendapat bantuan sambungan baru listrik di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10). (Dok. Kementerian ESDM)
JawaPos.com - Keputusan pemerintah untuk menunda ekspor listrik ke Singapura merupakan kebijakan yang tepat di tengah kebutuhan listrik di dalam negeri yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan Pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum membuka peluang ekspor listrik ke negara lain.
Ia menyebut, pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum membuka peluang ekspor listrik ke negara lain.
“Tidak menolak ekspor, tapi menolak salah urutan (sequencing). Betul, harusnya penyediaan listrik di domestik yang menjadi prioritas, terutama di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) yang sering kali terjadi blackout,” ujar Dipo ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (4/11).
Dipo mengatakan, penundaan ekspor listrik ke Singapura merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di dalam negeri.
Ia menjelaskan, persoalan utama sektor kelistrikan Indonesia sebenarnya bukan semata-mata kekurangan kapasitas daya. Namun, masih terdapat persoalan mendasar pada jaringan transmisi dan distribusi serta rantai pasok bahan bakar.
“PLN sudah lama belum meng-upgrade jaringan transmisi secara keseluruhan, sehingga banyak daya listrik yang loss karena inefisiensi,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan rantai pasok bahan bakar juga menjadi tantangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik.
Menurutnya, pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta perbedaan harga batu bara domestik dengan pasar global turut memengaruhi pasokan batu bara bagi PLN.
Lanjutnya, ia menilai konsumsi listrik per kapita Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain, termasuk Vietnam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional masih cukup besar.
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