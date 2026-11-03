Di ADIPEC 2026, Indonesia Tawarkan 65 Cekungan Migas yang Belum Dieksplorasi Kepada Investor Global

JawaPos.com - Indonesia menawarkan potensi 65 cekungan sedimen migas yang belum dieksplorasi kepada investor global dalam Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2026. ADIPEC berlangsung 2-5 November di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Langkah tersebut dilakukan untuk menarik investasi sekaligus mendorong pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia memiliki ratusan cekungan sedimen yang belum dieksplorasi. Potensi tersebut menjadi peluang bagi investor internasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan hulu migas Indonesia.

“Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen, termasuk 65 cekungan yang belum dieksplorasi. Potensi ini membuka peluang bagi investor global untuk berpartisipasi dalam pengembangan hulu migas Indonesia. Dukungan investasi, teknologi, serta kemitraan yang tepat akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut, mendorong penemuan sumber daya baru, serta memperkuat keberlanjutan produksi dan ketahanan energi nasional,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (3/11).

Djoko mengatakan partisipasi Indonesia dalam ADIPEC 2026 merupakan momentum untuk mengundang investor energi global menjadikan Indonesia sebagai destinasi prioritas ekspansi bisnis.

Potensi migas Indonesia juga ditunjukkan melalui sejumlah temuan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya temuan sumur gas Geliga-1 di Blok Ganal oleh Eni pada April 2026, dengan estimasi sumber daya in-place sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas dan 300 juta barel kondensat.

Temuan tersebut melanjutkan keberhasilan eksplorasi sebelumnya, di antaranya Geng North-1 dan Konta-1 oleh Eni di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang kini menjadi bagian dari portofolio Searah Muara Bakau. Selain itu, terdapat temuan Layaran-1 dan Tangkulo-1 oleh Mubadala Energy di Wilayah Kerja South Andaman.

SKK Migas mencatat, contingent resources hingga September 2026 mencapai 1.497,4 juta barel setara minyak (MMBOE), atau 230 persen dari target tahunan. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 250 persen pada akhir 2026.

Sementara itu, reserve replacement ratio (RRR) diproyeksikan mencapai 221,4 persen pada akhir tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan potensi penambahan cadangan yang lebih besar dibandingkan volume cadangan yang diproduksikan.