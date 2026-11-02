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Penulis: Antara
Selasa, 3 November 2026 | 06.21 WIB

Bahlil Sebut Kebutuhan Domestik Prioritas, tapi Kalau Harga Cocok Memungkinkan Ekspor Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan ekspor listrik masih dapat berlanjut selama negara calon pembeli menyepakati harga yang telah ditawarkan pemerintah Indonesia.

"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/11).

Bahlil menjelaskan pemerintah telah melakukan perhitungan harga ekspor listrik melalui Kementerian ESDM. Oleh karena itu, dia meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak terpengaruh lobi pihak-pihak yang menginginkan penurunan harga tersebut.

"Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun," ujar Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Menurut Bahlil, kerja sama ekspor listrik harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Apabila harga yang ditawarkan belum disepakati, pemerintah tidak akan memaksakan ekspor dan akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri.

"Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa," kata Bahlil.

Dia kembali menegaskan bahwa kebutuhan domestik menjadi prioritas pemerintah sebelum membuka peluang penjualan listrik ke negara lain. "Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," pungkasnya.

Sebelumnya, Bahlil mengumumkan, Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat, sebab Indonesia masih membutuhkan listrik.

"Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik," ucap Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (2/11).

Bahlil memperingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk tidak menerima lobi-lobi yang dilakukan oleh negara yang akan menjadi penerima ekspor listrik Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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