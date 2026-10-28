Bahlil Minta KKKS Pemegang Konsesi Segera Eksekusi Proyek Demi Tekan Impor Minyak

Menko Hiltrans dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) untuk segera mengeksekusi proyek. Desakan itu sebagai upaya untuk menekan impor minyak untuk kebutuhan nasional.
Menteri ESDM itu pun mengancam akan mengembalikan konsesi rencana pengembangan (plan of development/PoD) ke negara, jika proyek tersebut tidak segera digarap. Apalagi Indonesia masih mengimpor sekitar 700-750 ribu barel minyak per hari.
"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10).
FOREK Hulu Migas 2026 merupakan forum yang mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor hulu migas.
Tidak hanya untuk KKKS swasta, sikap tegas Bahlil itu juga berlaku ke Pertamina. Menurut ketua umum Partai Golkar itu, Pertamina yang berstatus BUMN bukan berarti dapat beralasan kerja lambat. Jika tidak sanggup mengerjakan konsesi itu, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.
"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," ujarnya.
Desakan ini berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional.
Bahlil menyebut konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600-650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250-300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700-750 ribu barel per hari.
"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," kata Bahlil.
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