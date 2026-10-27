Proyek LNG Abadi Masela Tuntaskan FEED, SKK Migas Targetkan FID Pada Awal 2027

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto (tengah) memastikan bahwa pengembangan 13 sumur ini merupakan proyek baru di luar 79 sumur-sumur yang telah lebih dulu dieksplorasi. (Dok Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - INPEX Masela, Ltd. menandai penyelesaian tahap perancangan teknis awal sebelum proyek mulai dibangun atau Front-End Engineering Design (FEED) Proyek LNG Abadi Masela.
Sebagaimana diketahui, FEED merupakan tahap perancangan teknik yang mencakup penyusunan dasar desain, spesifikasi, serta kebutuhan teknis proyek. Adapun, pekerjaan itu menjadi acuan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan fasilitas LNG Abadi Masela.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto mengatakan dengan pekerjaan FEED yang cukup rumit mampu diselesaikan dengan sangat baik oleh kontraktor.
“FEED lebih cepat 3 bulan Oktober selesai. Mudah-mudahan FID (Final Investment Decision) segera, atau paling telat kalau bisa akhir januari 2027,” ujar Djoko dalam FEED Completion Ceremony INPEX di Jakarta pada Selasa (27/10).
Djoko mengatakan proyek Abadi Masela bisa langsung berlanjut ke tahap berikutnya karena setelah ini Perjanjian Jual Beli (PJBG) ditandatangani. Ia berharap berbagai akselerasi yang dilakukan kontraktor pemerintah berharap gas Masela sudah bisa beroperasi paling lambat pada tahun 2030.
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