Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Proyek LNG Abadi Masela Tuntaskan FEED, SKK Migas Targetkan FID Pada Awal 2027

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto (tengah) memastikan bahwa pengembangan 13 sumur ini merupakan proyek baru di luar 79 sumur-sumur yang telah lebih dulu dieksplorasi. (Dok Dimas Choirul/JawaPos.com) - Image

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto (tengah) memastikan bahwa pengembangan 13 sumur ini merupakan proyek baru di luar 79 sumur-sumur yang telah lebih dulu dieksplorasi. (Dok Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com - INPEX Masela, Ltd. menandai penyelesaian tahap perancangan teknis awal sebelum proyek mulai dibangun atau Front-End Engineering Design (FEED) Proyek LNG Abadi Masela.

Sebagaimana diketahui, FEED merupakan tahap perancangan teknik yang mencakup penyusunan dasar desain, spesifikasi, serta kebutuhan teknis proyek. Adapun, pekerjaan itu menjadi acuan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan fasilitas LNG Abadi Masela.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto mengatakan dengan pekerjaan FEED yang cukup rumit mampu diselesaikan dengan sangat baik oleh kontraktor.

“FEED lebih cepat 3 bulan Oktober selesai. Mudah-mudahan FID (Final Investment Decision) segera, atau paling telat kalau bisa akhir januari 2027,” ujar Djoko dalam FEED Completion Ceremony INPEX di Jakarta pada Selasa (27/10).

Djoko mengatakan proyek Abadi Masela bisa langsung berlanjut ke tahap berikutnya karena setelah ini Perjanjian Jual Beli (PJBG) ditandatangani. Ia berharap berbagai akselerasi yang dilakukan kontraktor pemerintah berharap gas Masela sudah bisa beroperasi paling lambat pada tahun 2030.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Indonesia Bakal Dapat Pasokan 30 Juta Barel Minyak dari UAE, Tanpa Biaya Awal - Image
Energi

Indonesia Bakal Dapat Pasokan 30 Juta Barel Minyak dari UAE, Tanpa Biaya Awal

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.52 WIB

43 Temuan Migas Ditawarkan ke Investor - Image
Energi

43 Temuan Migas Ditawarkan ke Investor

Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.00 WIB

ReforMiner Institute: Investasi Hulu Migas Masih di Tren Positif dalam 2 Tahun Prabowo-Gibran - Image
Energi

ReforMiner Institute: Investasi Hulu Migas Masih di Tren Positif dalam 2 Tahun Prabowo-Gibran

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore