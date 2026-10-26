Bahlil Klaim Pemangkasan Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD Tak Langgar Kontrak

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengklaim pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura sejumlah 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) tidak melanggar kontrak yang berlaku.

Bahlil menyebut, pengurangan pasokan tersebut masih berada di bawah batas yang diperbolehkan dalam perjanjian jual beli gas antara kedua negara atau sebesar 8 persen dari pasokan yang di ekspor ke Singapura.

“Kita baru 8 persen. Terkecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10).

Bahlil menjelaskan bahwa pasokan gas Indonesia ke Singapura tidak hanya berasal dari gas bumi melalui pipa, tetapi juga dalam bentuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Ia mengatakan, untuk LNG sampai dengan saat ini Indonesia tercatat mengirimkan sekitar 146 kargo untuk Singapura.

“Jadi, sekalipun terjadi pemotongan, tidak kita melanggar aturan, karena masih di dalam batas minimal ekspor, karena kita baru melakukan minimum,” ujarnya.

Bahlil mengatakan, pemangkasan pasokan gas sebesar 31 BBUTD berasal dari sejumlah wilayah produksi gas bumi.

Adapun, wilayah tersebut mencakup Laut Natuna yang melibatkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Grissik dan PetroChina Jabung, serta Natuna Blok Sea A yang dikelola Prime Natuna EP dan South Natuna Sea Block B yang dikelola Medco.

Ia menjelaskan, pemotongan ekspor gas ke Singapura disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatur pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.