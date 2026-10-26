Jepang, AS, dan Korea Selatan Jajaki Ekspor Reaktor Nuklir Generasi Baru ke Indonesia

Bendera Jepang. (Kyodo)
JawaPos.com - Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan mempertimbangkan untuk mengekspor reaktor nuklir generasi berikutnya yang sedang mereka kembangkan bersama ke Indonesia. Rencana tersebut menjadi bagian dari kerja sama ketiga negara untuk memperluas penggunaan teknologi nuklir di luar negeri.
Dilansir dari Kyodo, Senin (26/10), sumber pemerintah Jepang menyebutkan bahwa industri nuklir ketiga negara tengah bekerja sama dengan dukungan pemerintah untuk mengembangkan dan memproduksi reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR).
Teknologi tersebut diharapkan dapat diterapkan di negara lain sebagai alternatif teknologi nuklir Rusia dan Tiongkok.
Indonesia sebelumnya telah menyepakati kerja sama dengan Rosatom, perusahaan nuklir milik negara Rusia, untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung di Tanah Air.
Selain Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga berharap dapat menerapkan teknologi reaktor tersebut di Malaysia dan Filipina.
Proyek bersama ini menyusul kesepakatan para menteri luar negeri Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan pada Juli lalu. Ketiganya menandatangani kerangka kerja sama untuk mendorong penerapan SMR di negara lain.
Dalam pembagian peran proyek tersebut, Amerika Serikat akan menyumbangkan keahlian dalam desain reaktor nuklir. Korea Selatan akan memimpin pembangunan pembangkit, sedangkan Jepang akan berkontribusi melalui pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan peralatan utama pembangkit.
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