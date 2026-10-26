Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Senin, 26 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Jepang, AS, dan Korea Selatan Jajaki Ekspor Reaktor Nuklir Generasi Baru ke Indonesia

Bendera Jepang. (Kyodo) - Image

Bendera Jepang. (Kyodo)

JawaPos.com - Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan mempertimbangkan untuk mengekspor reaktor nuklir generasi berikutnya yang sedang mereka kembangkan bersama ke Indonesia. Rencana tersebut menjadi bagian dari kerja sama ketiga negara untuk memperluas penggunaan teknologi nuklir di luar negeri.

Dilansir dari Kyodo, Senin (26/10), sumber pemerintah Jepang menyebutkan bahwa industri nuklir ketiga negara tengah bekerja sama dengan dukungan pemerintah untuk mengembangkan dan memproduksi reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR).

Teknologi tersebut diharapkan dapat diterapkan di negara lain sebagai alternatif teknologi nuklir Rusia dan Tiongkok.

Indonesia sebelumnya telah menyepakati kerja sama dengan Rosatom, perusahaan nuklir milik negara Rusia, untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung di Tanah Air.

Selain Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga berharap dapat menerapkan teknologi reaktor tersebut di Malaysia dan Filipina.

Proyek bersama ini menyusul kesepakatan para menteri luar negeri Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan pada Juli lalu. Ketiganya menandatangani kerangka kerja sama untuk mendorong penerapan SMR di negara lain.

Dalam pembagian peran proyek tersebut, Amerika Serikat akan menyumbangkan keahlian dalam desain reaktor nuklir. Korea Selatan akan memimpin pembangunan pembangkit, sedangkan Jepang akan berkontribusi melalui pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan peralatan utama pembangkit.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Sumber: Kyodo News
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jepang Kembangkan Mesin Kapal Hidrogen Pertama di Dunia, Emisi CO2 Turun 95 Persen - Image
Internasional

Jepang Kembangkan Mesin Kapal Hidrogen Pertama di Dunia, Emisi CO2 Turun 95 Persen

Senin, 26 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Demi Saingi Tiongkok, Produsen Otomotif Jepang Perpendek Periode Observasi Jadi 3 Tahun Saja - Image
Otomotif

Demi Saingi Tiongkok, Produsen Otomotif Jepang Perpendek Periode Observasi Jadi 3 Tahun Saja

Senin, 26 Oktober 2026 | 03.04 WIB

Gempa Magnitudo 7,0 Hantam Kepulauan Ogasawara Jepang - Image
Internasional

Gempa Magnitudo 7,0 Hantam Kepulauan Ogasawara Jepang

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore