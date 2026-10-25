Jaga Ketersediaan BBM, Pertamina Perkuat Distribusi ke SPBU hingga Hadirkan Layanan Tambahan

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero), memastikan akan menjalankan tiga langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan upaya ini tidak hanya bertujuan memastikan kesinambungan pasokan BBM, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan Pertamina kepada masyarakat.

"Kami memahami bahwa ketersediaan BBM harus selalu terjaga, dan sebagai bentuk perbaikan layanan kami kepada masyarakat, ada tiga komitmen strategis yang kami jalankan," ujar Simon dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/10).

Simon mengatakan, langkah pertama adalah menambah pasokan BBM dan memperkuat keandalan distribusi hingga ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan demikian, ketersediaan stok BBM di setiap daerah diharapkan tetap terjaga.

Langkah kedua adalah menambah jam operasional, mobil tangki, dan petugas SPBU agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal. Sementara itu, langkah ketiga adalah menghadirkan layanan tambahan.