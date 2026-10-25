Jaga Ketersediaan BBM, Pertamina Perkuat Distribusi ke SPBU hingga Hadirkan Layanan Tambahan

Pertamina Patra Niaga menambah pasokan 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM) untuk mempercepat pemulihan layanan di Bali. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero), memastikan akan menjalankan tiga langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan upaya ini tidak hanya bertujuan memastikan kesinambungan pasokan BBM, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan Pertamina kepada masyarakat.
"Kami memahami bahwa ketersediaan BBM harus selalu terjaga, dan sebagai bentuk perbaikan layanan kami kepada masyarakat, ada tiga komitmen strategis yang kami jalankan," ujar Simon dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/10).
Simon mengatakan, langkah pertama adalah menambah pasokan BBM dan memperkuat keandalan distribusi hingga ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan demikian, ketersediaan stok BBM di setiap daerah diharapkan tetap terjaga.
Langkah kedua adalah menambah jam operasional, mobil tangki, dan petugas SPBU agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal. Sementara itu, langkah ketiga adalah menghadirkan layanan tambahan.
"Hal ini antara lain dengan penambahan titik layanan dalam bentuk SPBU modular dan layanan untuk pengisian BBM dalam kemasan yang langsung dibawa ke kendaraan konsumen di SPBU," ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022