Pengguna Pertamax Beralih ke Pertalite, Bahlil Kaji Tambahan Kuota BBM Subsidi

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut terdapat kenaikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Ia mengatakan, peningkatan konsumsi Pertalite terjadi karena adanya perpindahan pengguna BBM dengan RON 92 yaitu Pertamax.

“Ada kenaikan pasti eh akan terjadi penambahan kuota. Karena ada shifting kan, dari Ron 92 ke Ron 90,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10).

Bahlil mengatakan, kenaikan konsumsi tersebut secara otomatis akan memicu penyesuaian kuota.

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah mengkaji opsi penambahan kuota bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Ia menjelaskna, saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan dan pengkajian mendalam terkait dengan proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun ini.

“Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise (kajian) nanti pada akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2026. Dibandingkan, ada kenaikan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bahlil memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih dalam keadaan aman hingga 18 hari kedepan.

Ia mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi terkait dengan kendala distribusi BBM yang terjadi di sejumlah wilayah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.