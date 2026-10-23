Bahlil Ungkap 5 Lokasi IUP dengan Cadangan Rp 5.400 Triliun, Ada di NTB hingga Papua

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyimpan cadangan hingga USD 300 miliar atau setara Rp 5.400 triliun berada di Indonesia timur.

Ia mengatakan, potensi sumber daya alam cukup besar yang diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

“Itu ada di NTB, kemudian ada juga di Papua, ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi ya,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10).

Bahlil mengatakan, lima IUP tersebut terdiri dari dua komoditas tambang yaitu emas dan tembaga.

“Tembaga sama emas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, mengungkap sedikitnya ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang mengelola kekayaan alam senilai Rp 5.400 triliun.

Hal itu menunjukkan Indonesia masih memiliki cadangan sumber kekayaan alam yang amat besar, mengingat banyaknya IUP yang beroperasi saat ini.

"Dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi, cadangan nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, USD 300 miliar 5 konsesi," ujar Prabowo dalam Rakrnas TPAKD, Jakarta, Kamis (22/10).

Prabowo mengatakan, untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, maka seluruh pihak, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, harus memahami tanggung jawabnya dalam mengelola kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat.