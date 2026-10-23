Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.41 WIB

Bahlil Ungkap 5 Lokasi IUP dengan Cadangan Rp 5.400 Triliun, Ada di NTB hingga Papua

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana, Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Setpres) - Image

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana, Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyimpan cadangan hingga USD 300 miliar atau setara Rp 5.400 triliun berada di Indonesia timur.

Ia mengatakan, potensi sumber daya alam cukup besar yang diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

“Itu ada di NTB, kemudian ada juga di Papua, ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi ya,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10).

Bahlil mengatakan, lima IUP tersebut terdiri dari dua komoditas tambang yaitu emas dan tembaga.

“Tembaga sama emas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, mengungkap sedikitnya ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang mengelola kekayaan alam senilai Rp 5.400 triliun.

Hal itu menunjukkan Indonesia masih memiliki cadangan sumber kekayaan alam yang amat besar, mengingat banyaknya IUP yang beroperasi saat ini.

"Dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi, cadangan nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, USD 300 miliar 5 konsesi," ujar Prabowo dalam Rakrnas TPAKD, Jakarta, Kamis (22/10).

Prabowo mengatakan, untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, maka seluruh pihak, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, harus memahami tanggung jawabnya dalam mengelola kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, konsesi tambang harus diberikan kepada pihak yang benar-benar punya kemampuan untuk mengelolanya, bukan sekadar dijadikan alat spekulasi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bahlil Dorong Produksi Gas Nasional untuk Kedaulatan Energi, Terbaru di Proyek Kaltim - Image
Energi

Bahlil Dorong Produksi Gas Nasional untuk Kedaulatan Energi, Terbaru di Proyek Kaltim

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.13 WIB

Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Lonjakan Harga Minyak - Image
Energi

Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Lonjakan Harga Minyak

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Tujuh Kapal Dikerahkan ke Bali, Menteri Bahlil Perkuat Cadangan BBM Jadi 15 Hari - Image
Berita Daerah

Tujuh Kapal Dikerahkan ke Bali, Menteri Bahlil Perkuat Cadangan BBM Jadi 15 Hari

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.27 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore