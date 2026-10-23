ReforMiner Institute: Investasi Hulu Migas Masih di Tren Positif dalam 2 Tahun Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Pengamat minyak dan gas bumi (migas) Pri Agung Rakhmanto menilai arah investasi hulu migas menunjukkan perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pri Agung menilai perbaikan pelaksanaan kegiatan, fleksibilitas pilihan kontrak serta insentif dan pembagian hasil yang lebih menarik menjadi bagian dari upaya menjaga investasi tetap berjalan.

"Jadi, berbagai upaya sudah dilakukan, trennya naik. Itu artinya kemudian yang beroperasi di sini itu memang masih melanjutkan investasinya di Indonesia," kata Founder & Advisor ReforMiner Institute, dikutip Jumat (23/10).

Adapun, selama dua tahun Prabowo-Gibran, kata Pri, keberlanjutan pengembangan lapangan dan kemajuan proyek gas berskala besar oleh investor global membuka peluang pertumbuhan investasi sekaligus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Berdasarkan data terbaru, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi investasi unaudited pada sektor hulu migas menyentuh USD 10,4 miliar atau Rp 179,2 triliun hingga 31 Agustus 2026, menunjukkan tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir.

Pada 2025, realisasi investasi hulu migas mencapai USD 14,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 245,5 triliun, tumbuh empat persen dibandingkan realisasi 2024 sebesar USD 14,4 miliar. Adapun pada 2026, investasi hulu migas ditargetkan mencapai USD 17,9 miliar.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, investasi hulu migas Indonesia menunjukkan tren peningkatan, terutama pada masa pemulihan pascapandemi.

Pada 2020 investasi tercatat sebesar USD 10,5 miliar, kemudian meningkat menjadi USD 11,0 miliar pada 2021. Peningkatan berlanjut pada 2022 dengan realisasi USD 12,1 miliar dan mencapai USD 13,3 miliar pada 2023.

Daya tarik investasi Indonesia juga tercermin dalam penilaian komponen iklim investasi. Pada 2026, Indonesia menempati peringkat ke-4 dari 15 negara untuk kategori Activity & Success. Penilaian itu relatif sama kuatnya dengan 2025, didukung oleh sejumlah penemuan besar di sepanjang 2026.