Bahlil Dorong Produksi Gas Nasional untuk Kedaulatan Energi, Terbaru di Proyek Kaltim

Menko Hiltrans Bahlil Lahadalia bersama Presdir Searah Muara Bakau B.V., Mirko Araldi saat penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha-South Hub pada Kamis (22/10). (Dok. Kementerian ESDM)
JawaPos.com - Pemerintah memiliki target menciptakan kedaulatan energi. Semua sumber energi nasional didorong untuk berproduksi lebih tinggi. Terbaru dengan sumber gas nasional di proyek Jangkrik North East #6 (JNE#6) dan pengembangan Lapangan Maha-South Hub.
Proyek gas di wilayah lepas pantai Kalimantan Timur itu ditargetkan meningkat menjadi sekitar 750 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) mulai 1 November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia mengatakan, kedua proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pasokan gas nasional sekaligus mendukung agenda kedaulatan energi dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dan seluruh perusahaan, terutama Searah dan Eni dalam mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden. Salah satu di antaranya adalah mewujudkan kedaulatan energi," ujar ujar Bahlil sesaat sebelum meresmikan proyek JNE#6 dan pengembangan Lapangan Maha-South Hub pada Kamis (22/10).
Bahlil yang juga Menteri ESDM itu menyebut pemerintah menyambut baik keberhasilan pengeboran cabang baru (side-tracking) sumur JNE#6 yang telah menunjukkan hasil signifikan sejak 9 Oktober 2026.
Produksi gas tercatat melonjak lebih dari lima kali lipat, dari sekitar 10 MMSCFD menjadi 56 MMSCFD. Keberhasilan ini turut menambah cadangan gas awal di tempat (Gas In-Place/GIIP) sekitar 100 BCF.
"Ada penambahan 60 MMSCFD dan dari Blok Maha sekitar 230 MMSCFD. Jadi, totalnya kurang lebih sekitar 290 MMSCFD. Dengan demikian, produksi existing mereka yang saat ini sebesar 450 MMSCFD ditambah 290 MMSCFD, maka pada 1 November mendatang sudah bisa mencapai 750 MMSCFD," jelasnya.
Fasilitas produksi Lapangan Maha menelan investasi sekitar USD 891 juta dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. Proyek itu diperkirakan membuka lebih dari 700 lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, sekaligus mendorong keterlibatan industri fabrikasi dalam negeri dalam pengembangan migas laut dalam.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah siap memfasilitasi dan membantu setiap perusahaan baik domestik maupun asing yang berinvestasi di Indonesia, dengan tetap memegang teguh aturan serta prinsip saling menguntungkan. Perusahaan harus memperoleh manfaat, perusahaan lokal harus memperoleh manfaat, dan negara juga harus mendapatkan manfaat. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan dengan merugikan pihak lain.
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