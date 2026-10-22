Bahlil Pastikan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Lonjakan Harga Minyak

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak mentah dunia terus meningkat.

Ia mengatakan, pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang berpotensi menambah beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahlil menjelaskan, saat ini rata-rata harga ICP tercatat sekitar USD 92 per barel. Angka tersebut berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang ditetapkan sekitar USD 70 per barel.

Lebih tingginya angka ICP terkini jika dibandingkan dengan asumsi APBN membuka peluang pemerintah untuk menambah anggaran untuk subsidi energi.

"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi. Tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/10).

Bahlil mengatakan, selama harga minyak mentah dunia masih berada di bawah USD 100 per barel, kondisi tersebut dinilai relatif masih dapat dikelola untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil.

"Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah USD 100 per barel. Jadi, relatif oke untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa APBN masih mampu menyerap dampak harga minyak yang relatif tinggi.