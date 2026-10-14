Ungkap Fakta Soal PLTP, Tina Talisa Pastikan Tidak Pakai Sumber Air untuk Rumah Tangga

PLTP Kamojang menjadi pembangkit listrik tenaga geothermal pertama di Asia Tenggara yang memproduksi green hydrogen. (PLN IP)

JawaPos.com - Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Tina Talisa manegaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tidak menggunakan air tanah untuk keperluan rumah tangga. Sehingga, proyek ini tidak membahayakan kehidupan masyarakat.

Hal itu dia sampaikan usai melakukan kunjungan ke PLTP Kamojang, Jawa Barat. Pemerintah dipastikan memperhatikan aspek keamana dan keberlanjutan lingkungan dalam memanfaatkan panas bumi menjadi energi.

“Menarik untuk memahami bagaimana kekayaan geologi Indonesia dapat menjadi sumber energi yang lebih bersih, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan listrik nasional serta transisi energi,” ujar Tina melalui akun Instagram pribadinya @tina_talisa, Rabu (14/10).

Komisaris Pertamina Patra Niaga ini telah memperoleh penjelasan mengenai proses pengeboran, pemanfaatan uap panas, hingga pengelolaan air dalam operasional PLTP.

Terdapat perbedaan fluida yang berada di reservoir panas bumi dengan air tanah yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

“Jadi sederhananya yang harus dipahami itu bahwa air yang ada di dalam bumi (reservoir panas bumi) itu berbeda dengan air yang dipakai sehari-hari oleh rumah tangga,” imbuhnya.

Reservoir adalah ruang atau tempat penyimpanan alami maupun buatan yang digunakan untuk menampung fluida, seperti minyak bumi, gas alam, air bersih, atau panas bumi, di bawah permukaan bumi ataupun dalam bentuk struktur penampungan.

Sementara, Manager Laboratory Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Teza Permana menambahkan, bumi memiliki empat lapisan utama, yakni kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam.

Letak geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik membuat aktivitas vulkanik berjalan tinggi. Panas tersebut kemudian memanaskan fluida yang berada di celah dan pori-pori batuan hingga membentuk sistem reservoir panas bumi.

Pengeboran di kedalaman 2.000 meter di bawah permukaan tanah masih berada di lapisan kerak bumi. Titik tersebut masih jauh dari inti bumi yang letaknya ribuan kilometer.

“Itulah yang menjadi target pengeboran kita di reservoir panas bumi. Sebetulnya yang kita bicarakan adalah bagian kulit luarnya saja,” ujar Teza.

Sedangkan air yang digunakan masyarakat berasal dari akuifer dangkal yang mendapat pasokan dari air permukaan. Sementara itu, fluida panas bumi berada pada sistem reservoir yang lebih dalam dan memiliki karakteristik temperatur serta tekanan berbeda.

Terkait dengan mekanisme pemanfaatan fluida untuk PLTP menerapkan sistem Uap panas yang diperoleh dari reservoir dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, sedangkan air hasil proses produksi dikembalikan ke bawah permukaan melalui sumur injeksi.

“Yang kita manfaatkan itu adalah steam-nya. Steam-nya itu akan kita gunakan untuk memutar turbin. Turbin berputar akan menghasilkan listrik yang kita distribusikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Teza mengatakan sumur produksi dan sumur injeksi ditempatkan pada titik berbeda untuk menjaga kondisi reservoir. Hal ini diperlukan karena fluida yang diinjeksikan kembali memiliki temperatur lebih rendah dibandingkan fluida dari sumur produksi. Pengaturan injeksi bertujuan mencegah fluida bertemperatur lebih rendah mencapai sumur produksi terlalu cepat sehingga dapat memengaruhi entalpi atau kandungan energi fluida panas bumi.

“Karena temperatur di sumur injeksi itu sedikit lebih rendah dibandingkan sumur produksi,” pungkasnya.