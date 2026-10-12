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Djati Waluyo
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.30 WIB

PLN Kerahkan Petugas Atasi Gangguan Listrik di Batam, Rumah Sakit hingga Bandara jadi Prioritas

ILUSTRASI. Petugas PLN UPT Probolinggo mengganti komponen CT GI 150 kV Gondangwetan. (PLN UIT JBM) - Image

ILUSTRASI. Petugas PLN UPT Probolinggo mengganti komponen CT GI 150 kV Gondangwetan. (PLN UIT JBM)

JawaPos.com - PT PLN Batam buka suara terkait dengan gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik meluas di Kota Batam dan sekitarnya pada Senin (12/10).

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PLN Batam, Rudi Antono, mengatakan, perusahaan terus memfokuskan seluruh sumber daya teknis dan operasional untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

“Sebagai langkah penanganan proaktif di lapangan, PLN Batam tidak hanya berfokus pada penormalan jaringan distribusi, tetapi juga menerjunkan petugas secara langsung untuk melakukan pengecekan serta pendampingan kondisi genset pelanggan, khususnya di lokasi-lokasi objek vital dan fasilitas pelayanan publik,” ujar Rudi ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (12/10).

Rudi mengatakan, langkah tersebut diambil guna memastikan pasokan listrik cadangan tetap aman dan berfungsi optimal selama proses penormalan sistem berlangsung.

Ia mengatakan, hingga pukul 08.49 WIB, upaya percepatan pemulihan bertahap telah membuahkan hasil.

Rudi memastikan, sejumlah jaringan distribusi berhasil dinormalkan dan kembali menyalurkan listrik ke beberapa wilayah di Kota Batam. PLN Batam memberikan perhatian khusus pada percepatan pemulihan fasilitas publik strategis, seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, serta objek vital masyarakat lainnya

"Prioritas utama kami saat ini adalah percepatan penormalan sistem kelistrikan. Petugas teknis kami difokuskan penuh di lapangan untuk mengembalikan pasokan listrik secara bertahap dan aman. Selain itu, petugas kami juga bergerak mendampingi dan mengecek kesiapan genset pelanggan agar pelayanan publik tetap berjalan," ujarnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa investigasi menyeluruh terus dilakukan oleh tim ahli untuk mengidentifikasi penyebab utama gangguan, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keandalan sistem.

“PLN Batam menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan dan mengucapkan terima kasih atas pengertian masyarakat selama proses pemulihan ini berjalan,” pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
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