JawaPos.com - Menyambut periode liburan natal dan tahun baru (Nataru), Pelita Air mengelontorkan promo tiket pesawat untuk penerbangan domestik mulai dari Rp 688.778.

Promo yang ditawarkan melalui program Pelita Joy Fest berlangsung selama empat hari, yakni pada 1–4 Desember 2026. Sementara itu, periode penerbangan berlaku mulai 5 Desember 2026 hingga 27 Maret 2027.

Melalui program ini, pelanggan bisa mendapatkan tiket penerbangan sekali jalan (one way) maupun pulang-pergi (round trip) dengan harga khusus. Promo berlaku untuk seluruh rute penerbangan Pelita Air selama kuota masih tersedia.

Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif perjalanan dengan harga lebih menarik bagi masyarakat.

“Kami berharap program ini dapat mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan sekaligus menjadi pilihan untuk menikmati berbagai momen bersama orang-orang terdekat,” ujar Faik dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (29/11).

Faik mengatakan, selain rute domestik, Pelita Air juga menyediakan pilihan penerbangan internasional, termasuk Jakarta–Singapura.

Tidak hanya menawarkan harga tiket khusus, Pelita Air juga memberikan tambahan satu tiket gratis untuk rute domestik kepada pelanggan tercepat yang membeli tiket selama periode promo.

Faik mengatakan, periode penerbangan yang cukup panjang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini, baik untuk liburan akhir tahun maupun agenda perjalanan pada awal 2027.