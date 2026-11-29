JawaPos.com - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai potensi kebocoran anggaran negara hingga USD 21 miliar yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tidak lepas dari persoalan mendasar dalam sistem penganggaran pemerintah.

Menurutnya, kebocoran anggaran menjadi persoalan yang terus berulang karena prinsip penyusunan anggaran masih bertumpu pada program follow money, yakni program dibuat berdasarkan ketersediaan anggaran.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menerapkan prinsip money follow program, yaitu alokasi anggaran diberikan berdasarkan program yang telah dirancang sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Jadi, alurnya buat program yang baik, kemudian susun kebutuhan anggaran. Jadi, uang diberikan sesuai dengan fungsi, kebutuhan, dan dampak dari program," ujar Nailul ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (29/11).

Nailul mengatakan, penganggaran juga perlu berlandaskan prinsip money follow function and impact. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan setiap program memiliki fungsi yang jelas, sesuai kebutuhan, serta memberikan manfaat sebelum anggaran dialokasikan.

Menurutnya, kebocoran anggaran tidak hanya terjadi akibat praktik korupsi dalam pengelolaan APBN. Pemborosan juga muncul ketika pemerintah mengalokasikan uang negara untuk program yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kebocoran anggaran tidak hanya terkait dengan anggaran yang “dikorup” dalam APBN, namun juga terkait dengan anggaran yang terbuang sia-sia karena program yang tidak bermanfaat. Justru itu yang sangat menghamburkan uang pajak kita. Terkadang program dibuat hanya untuk ego pimpinan," ujarnya.

Ia mencontohkan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang belum memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ia juga menyoroti adanya pengurangan anggaran desa yang signifikan akibat pelaksanaan program tersebut.

Selain Kopdes Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak berjalan secara semestinya berisiko membuat anggaran negara terbuang sia-sia.

Nailul menilai sistem penganggaran pemerintah masih memiliki celah besar terhadap praktik korupsi karena minimnya pengawasan sejak tahap perencanaan.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ia mendorong penerapan corruption budget tagging atau penandaan anggaran yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi.

Ia mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memetakan pos-pos anggaran yang rawan diselewengkan sejak awal penyusunan APBN.