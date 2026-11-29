JawaPos.com - Pemerintah belum memutuskan kebijakan penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diwacanakan berlaku pada 2027.

"Mengenai PTKP, sedang dalam pembahasan. Jadi, ini masih dalam pembahasan, bukan dihilangkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, dikutip Minggu (29/11).

Pernyataan itu untuk mengonfirmasi paparan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang tidak menyebut PTKP dalam rencana kebijakan perpajakan pada 2027.

Dalam paparan Kemenko Perekonomian, kebijakan perpajakan pada 2027 di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) semua sektor yang bergaji di bawah Rp 10 juta per bulan serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) emas perhiasan kadar 99,9 persen.

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang stimulus PPN DTP pada sektor perumahan.

Terkait PTKP, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan ambang batas PTKP di Indonesia saat ini terbilang relatif tinggi dibandingkan negara lain.

PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Aturan PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Dirjen Pajak, besaran PTKP di Indonesia setara dengan 67 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita dan mencapai tujuh kali garis kemiskinan.

"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang menerapkan implementasi PTKP relatif tinggi," kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).

Ia menyebut kewenangan dalam merumuskan kebijakan fiskal berada pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

Sementara itu, DJP berperan sebagai otoritas pengadministrasian dan pemungutan pajak, termasuk memberikan dukungan berupa penyediaan data perpajakan yang diperlukan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan tersebut.