JawaPos.com - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menargetkan aturan mengenai pajak penghasilan (PPh) final atas royalti penulis sebesar 1,5 persen dapat disahkan sebelum akhir 2026.

Ia mengatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur kebijakan perpajakan tersebut saat ini tengah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi proses PP terkait dengan PPh final untuk penulis yang menjadi 1,5 persen itu saat ini sedang proses harmonisasi RPP di Kementerian Hukum bersama kementerian/lembaga terkait lain dan targetnya bisa disahkan sebelum akhir tahun ini,” kata Riefky, dikutip Minggu (29/11).

Melalui kebijakan tersebut, tarif PPh Final atas penghasilan royalti penulis buku turun menjadi 1,5 persen dari yang sebelumnya 15 persen.

Pajak tersebut bersifat final, sehingga kewajiban perpajakan atas penghasilan royalti selesai setelah pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit.

Penghasilan itu selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa dihitung kembali menggunakan tarif pajak progresif.

Menteri Ekraf sebelumnya memastikan peraturan itu sudah melalui tahapan partisipasi bermakna (meaningful participation) sebelum memasuki proses harmonisasi.

Meski demikian, ada syarat yang perlu dipenuhi, yakni penulis harus menulis karya yang mempunyai nomor International Standard Book Number (ISBN) resmi.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian perpajakan, meningkatkan kesejahteraan penulis, serta memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional.