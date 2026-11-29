JawaPos.com - Harga emas dunia dan logam mulia diperkirakan bergerak fluktuatif pada perdagangan pekan depan, 30 November hingga 4 Desember 2026.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, harga emas dunia berpeluang bergerak dalam rentang USD 3.471 hingga USD 3.868 per troy ons pada pekan depan.

Sementara itu, harga logam mulia di dalam negeri berpotensi bergerak di kisaran Rp 2,4 juta hingga Rp 2,6 juta per gram.

"Untuk emas dunia, emas dunia tadi Sabtu pagi ditutup di USD 3.641. Nah, sehingga di minggu depan harga emas dunia kemungkinan besar ditransaksikan di level USD 3.471. Kemudian tertinggi itu di USD 3.868," ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (29/11).

Ibrahim menjelaskan, apabila harga emas dunia mengalami koreksi, level USD 3.571 berpotensi menjadi area penurunan awal sebelum bergerak menuju USD 3.471 per ons.

Sebaliknya, apabila menguat, harga emas berpeluang naik ke USD 3.759 pada awal pekan dan melanjutkan penguatan hingga USD 3.868 per ons.

Pergerakan tersebut juga diperkirakan memengaruhi harga emas batangan di dalam negeri. Ibrahim menyebut, harga logam mulia yang ditutup pada Sabtu (28/11) di level Rp 2.514.000 per gram berpotensi mengalami koreksi maupun penguatan.

"Jadi kemarin ditutup di Rp 2.514.000 kemudian di hari Senin kemungkinan di Rp 2.500.000. Kemudian kalau seandainya di hari Senin naik harga emas ini kemungkinan di Rp 2.524.000. Kemudian kalau seandainya naik lagi di Sabtu pagi itu di Rp 2.600.000 per gram," ujarnya.

Menurutnya, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga emas, yakni kondisi geopolitik, kebijakan politik dan perdagangan Amerika Serikat, kebijakan bank sentral, serta permintaan emas dari bank sentral global.

Dari sisi geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Eropa Timur masih menjadi perhatian pasar. Meningkatnya risiko konflik berpotensi mendorong investor mengalihkan sebagian asetnya ke emas sebagai instrumen lindung nilai atau safe haven.

Selain itu, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang kembali menerapkan tambahan tarif impor terhadap sejumlah mitra dagang utama, termasuk Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, Vietnam, dan Indonesia, dinilai dapat meningkatkan ketidakpastian perdagangan global.

Ibrahim menilai kebijakan proteksionisme tersebut berpotensi memicu aksi balasan dari negara-negara mitra dagang AS. Kondisi itu dapat memperbesar ketidakpastian ekonomi dunia dan mendorong permintaan terhadap emas.

"Ini yang kemungkinan besar akan membuat harga emas dunia mengalami lonjakan. Kalau seandainya perang dagang ini nanti ada perlawanan dari Tiongkok, kemungkinan harga emas dunia akan kembali mengalami kenaikan," ungkapnya.

Di sisi lain, arah kebijakan suku bunga The Fed juga menjadi faktor yang perlu dicermati. Ibrahim menilai ekspektasi kenaikan suku bunga AS berpotensi memperkuat dolar dan menjadi tekanan bagi harga emas.

Ia mengatakan, sekitar 80 persen dari 18 pejabat bank sentral AS menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Pasar juga mencermati kemungkinan pengetatan kebijakan moneter AS pada 2027.