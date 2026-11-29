JawaPos.com - Sejumlah dinamika mewarnai perekonomian Indonesia sepanjang pekan 23–29 November 2026. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah, pergerakan harga emas, hingga perkembangan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Di tengah tekanan pasar keuangan global, pemerintah juga mendapat sorotan terkait kinerja keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga pengelola investasi tersebut melaporkan capaian laba bersih ratusan triliun rupiah sepanjang 2025.

Sementara itu, harga minyak mentah dunia kembali bergerak naik seiring meningkatnya risiko gangguan pasokan energi di Timur Tengah.

Berikut rangkuman lima isu ekonomi yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini.

1. Rupiah Tembus Rp 18.400 per Dolar AS, Sempat Cetak Rekor Terlemah Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan cukup berat sepanjang pekan ini. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS), ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed), serta meningkatnya ketidakpastian global menjadi sejumlah faktor yang membebani mata uang Garuda.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), rupiah dibuka pada level Rp 18.223 per dolar AS pada Senin (23/11). Nilai tersebut kemudian melemah menjadi Rp 18.204 pada Selasa (24/11) sebelum kembali tertekan ke Rp 18.303 pada Rabu (25/11).

Tekanan berlanjut pada Kamis (26/11). Rupiah sempat menyentuh level Rp 18.400 per dolar AS di pasar spot dan mencetak rekor pelemahan terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan JISDOR, rupiah pada hari tersebut berada di level Rp 18.390 per dolar AS.

Pada perdagangan Jumat (27/11), rupiah mulai menunjukkan penguatan. JISDOR mencatat nilai tukar rupiah berada di level Rp 18.375 per dolar AS.

Meski demikian, posisi tersebut masih menunjukkan pelemahan Rp 152 atau sekitar 0,83 persen dibandingkan awal pekan.

Menghadapi tekanan tersebut, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing dan mempertahankan kebijakan suku bunga acuan di level 6 persen setelah menaikkannya sebesar 25 basis poin pada pekan sebelumnya.

Pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dengan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat likuiditas, serta memastikan tekanan eksternal tidak mengganggu aktivitas ekonomi domestik.

2. Harga Emas Antam Fluktuatif, Sempat Naik ke Rp 2,545 Juta Harga emas batangan turut bergerak fluktuatif sepanjang pekan ini. Berdasarkan harga emas Antam pada situs Pegadaian, harga jual emas ukuran 1 gram berada di level Rp 2.543.000 pada Senin (23/11).

Harga tersebut relatif stabil pada Selasa (24/11), sebelum naik menjadi Rp 2.545.000 per gram pada Rabu (25/11).

Namun, pergerakan harga kembali berbalik arah. Pada Kamis (26/11), harga emas Antam terkoreksi Rp 6.000 menjadi Rp 2.539.000 per gram.

Pergerakan tersebut mencerminkan dinamika pasar emas yang dipengaruhi sejumlah sentimen global, mulai dari pergerakan dolar AS, ekspektasi kebijakan suku bunga The Fed, hingga permintaan terhadap aset lindung nilai atau safe haven.

Di tengah pelemahan rupiah, pergerakan harga emas domestik juga dipengaruhi perubahan harga emas dunia dan nilai tukar mata uang.

Kondisi tersebut membuat investor perlu mencermati pergerakan harga jual dan harga beli kembali (buyback) sebelum melakukan transaksi.

3. Danantara Catat Laba Bersih Rp 259,6 Triliun, Aset Tembus Rp 11.607 Triliun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memaparkan kinerja keuangan sepanjang 2025 dengan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 259,6 triliun.

Capaian tersebut menjadi sorotan karena mencerminkan besarnya skala aset dan aktivitas badan usaha milik negara (BUMN) yang berada dalam ekosistem pengelolaan Danantara.

Dalam paparan kinerja keuangan pada Rabu (25/11), CEO Danantara Rosan P Roeslani juga menyampaikan bahwa laba bersih Danantara mencapai Rp 203,4 triliun selama sembilan bulan pertama sejak lembaga tersebut berdiri pada Maret 2025.

Angka tersebut berasal dari pendapatan sekitar Rp 2.385,2 triliun selama April hingga Desember 2025. Jika disetahunkan, laba bersihnya diperkirakan mencapai Rp 209,6 triliun.

Dari sisi neraca, total aset Danantara mencapai Rp 11.607 triliun pada akhir Desember 2025. Sementara total ekuitas tercatat sebesar Rp 2.980 triliun.

Danantara juga mencatat EBITDA sebesar Rp 552,5 triliun selama sembilan bulan. Adapun tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) mencapai 8,7 persen.

Di sisi investasi, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengungkapkan total modal yang telah disalurkan Danantara Investment Management mencapai sekitar Rp 162 triliun hingga Oktober 2026.

Penyaluran tersebut mencakup investasi di sektor privat, pasar publik, dan instrumen treasury. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan ekosistem haji dan umrah melalui akuisisi aset di Makkah.

Meski mencatatkan laba dan aset dalam jumlah besar, kinerja Danantara juga mendapat sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, termasuk kontribusi dividen kepada negara.

4. Prabowo Dikabarkan Telepon CEO MSCI, Bahas Nasib Pasar Modal Indonesia Perkembangan pasar modal Indonesia turut menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melakukan komunikasi langsung dengan CEO Morgan Stanley Capital International (MSCI) Henry Fernandez.

Pembicaraan tersebut membahas posisi pasar saham Indonesia dalam klasifikasi indeks global, menyusul ancaman penurunan status dari emerging market menjadi standalone market.

Mengutip Bloomberg, komunikasi melalui konferensi telepon tersebut berlangsung pada 10 November 2026 selama lebih dari satu jam. Pertemuan itu difasilitasi oleh pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

Dalam komunikasi tersebut, MSCI disebut membuka peluang mempertimbangkan alternatif selain penurunan status pasar saham Indonesia.

Namun, penyedia indeks global itu masih menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pasar modal, termasuk transparansi kepemilikan saham dan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

MSCI juga disebut akan terus memberikan masukan kepada pemerintah mengenai reformasi yang perlu dilakukan agar pasar modal Indonesia memenuhi standar internasional.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian investor karena keputusan MSCI berpotensi memengaruhi aliran modal asing dan daya tarik pasar saham Indonesia di mata investor global.

Bank Indonesia juga menyebut komunikasi tersebut ikut meningkatkan ekspektasi perbaikan pasar saham Indonesia dan membantu menopang rupiah.

Meski demikian, Reuters mencatat laporan mengenai komunikasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh kantor berita itu.

5. Harga Minyak Dunia Naik, Risiko Gangguan Pasokan Timur Tengah Meningkat Harga minyak mentah dunia kembali bergerak menguat sepanjang pekan ini setelah sebelumnya mengalami tekanan akibat meningkatnya pasokan global.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent tercatat ditutup pada USD 89,37 per barel pada Senin (23/11). Harga kemudian bergerak naik hingga mencapai USD 96,57 per barel pada Kamis (26/11).

Pada perdagangan Jumat (27/11), Brent ditutup di kisaran USD 95,27 per barel. Dengan demikian, harga Brent menguat sekitar 6,6 persen dibandingkan penutupan awal pekan.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat ditutup pada USD 83,08 per barel pada Jumat, meskipun secara mingguan masih terkoreksi sekitar 0,9 persen.

Kenaikan harga Brent terutama dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi di Timur Tengah.

Serangan kelompok Houthi terhadap kilang minyak Jazan di Arab Saudi dilaporkan menghentikan sebagian operasional fasilitas berkapasitas 400 ribu barel per hari tersebut.

Selain itu, laporan serangan terhadap kapal tanker di sekitar Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap kelancaran distribusi minyak mentah dunia.

Ketidakpastian geopolitik tersebut membuat harga minyak kembali memperoleh premi risiko meskipun pasar masih menghadapi prospek kelebihan pasokan.