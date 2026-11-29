JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2027 akan lebih tinggi dari proyeksi tahun 2026 atau berada pada kisaran 9 hingga 13 persen.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan pertumbuhan kredit pada tahun 2027 akan tetap kuat yang tercermin dari realisasi pertumbuhan kredit pada Oktober 2026 sebesar 13,2 persen.

“Pertumbuhan kredit di bulan Oktober 2026 mencapai 13,2 persen, dan diperkirakan akan tetap kuat di tahun 2027,” ujar Destry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Destry mengatakan, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang semakin pesat juga dinilai turut meningkatkan efisiensi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Stabilitas sistem keuangan juga tetap kuat. Ekonomi keuangan digital berkembang pesat, meningkatkan efisiensi dan mendukung ekonomi inklusif,” ungkapnya.

Selain itu, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi mencapai angka 6 persen pada tahun 2027 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III 2026 sebesar 5,45 persen.

Destry mengatakan target tersebut didukung oleh ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi prospek ekonomi dunia.

"Kami meyakini capaian positif ini akan terus berlanjut di 2027, meskipun tetap kita harus waspada. Pertumbuhan ekonomi kita yang sampai triwulan III 2026 mencapai 5,45 persen, diperkirakan akan kembali meningkat pada 2027 hingga bisa mencapai 6 persen," ucapnya.

Destry mengatakan, pertumbuhan tersebut beriringan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global yang berpotensi lebih kuat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2026.

“Ketidakpastian global banyak mewarnai dinamika ekonomi Indonesia kini dan nanti. Setelah melambat pada 2026, kami melihat ketidakpastian belum akan segera surut. Pertumbuhan ekonomi global 2027 diperkirakan naik menjadi 3,4 persen,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, didukung kondisi eksternal yang relatif kuat serta inflasi yang berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Selain itu, pembiayaan perbankan juga menunjukkan perkembangan positif. BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,2 persen pada Oktober 2026 dan diperkirakan tetap kuat sepanjang 2027.

Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang semakin pesat juga dinilai turut meningkatkan efisiensi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.