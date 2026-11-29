JawaPos.com - BP Tapera mengungkapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dapat mengatasi kesenjangan akses pembiayaan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa program MBT dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan antara Rp 8 juta hingga Rp 14 juta per bulan yang belum terlayani melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Kita melihat ada blank spot di MBR yang saat ini belum terlayani dengan skema existing. Masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya Rp 8 juta ke atas sampai Rp 14 juta, akses FLPP existing-nya masih sangat minim," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah mematangkan program stimulus KPR MBT untuk memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat kelas menengah.

Dalam pembahasannya bersama perbankan, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan asosiasi pengembang, disepakati penyiapan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pelaksanaan program. Regulasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri PKP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan mengoptimalkan plafon anggaran yang telah tersedia pada 2027.

Sasaran program diusulkan mencakup pekerja berpenghasilan tetap, seperti ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pekerja swasta.

Batas penghasilan yang dirancang mencapai Rp20 juta per bulan untuk individu dan Rp25 juta untuk pasangan suami istri melalui penggabungan penghasilan (joint income).

Fasilitas pembiayaan direncanakan mencakup pembelian, pembangunan, dan renovasi rumah pertama, baik rumah tapak maupun rumah susun.

BP Tapera mengusulkan bunga efektif 6 persen untuk rumah tapak dan 7 persen untuk rumah susun selama 15 tahun.

Setelah 15 tahun, pembiayaan beralih menuju mekanisme secondary mortgage dengan bunga mengikuti pasar. Adapun tenor kredit hingga 30 tahun.

Komposisi pendanaan diusulkan sebesar 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari perbankan atau SMF.

Perbankan memberikan respons positif terhadap kemungkinan penggunaan dana SMF untuk mendukung porsi tersebut.

Asuransi juga dibahas agar dapat bersifat opsional sehingga tidak menambah beban awal debitur.

Dari sisi pengembang, asosiasi mengusulkan harga rumah di bawah Rp500 juta serta perlakuan perpajakan yang selaras dengan FLPP.

Pengembang juga meminta kepastian fasilitas PPN untuk rumah susun karena proses dapat memerlukan waktu tiga hingga lima tahun atau lebih.

Selain itu, diperlukan percepatan regulasi lingkungan hidup dan penyelesaian persoalan SLIK bagi debitur yang telah melunasi kewajibannya.

Perbankan turut mengusulkan agar pembiayaan mencakup rumah inden, mengingat pembangunan rumah seharga Rp500 juta hingga Rp1 miliar dapat membutuhkan waktu 12-18 bulan.

Pencairan kredit secara bertahap berdasarkan progres pembangunan dinilai dapat membantu kebutuhan modal pengembang dan menjaga ketersediaan pasokan rumah.

Heru juga menekankan pentingnya dampak sosial program pembiayaan perumahan.

Ia mencontohkan Angga, mantan office boy, dan Wawan, mantan pengemudi ojek, yang kini berkembang menjadi pengusaha.

Ia mendorong BTN, BRI, dan Bank Mandiri memperluas pembinaan agar semakin banyak masyarakat kecil mampu naik kelas.