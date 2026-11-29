JawaPos.com - Impor susu Indonesia masih mencapai 80 persen. Produksi nasional baru dapat dipenuhi 20 persen. Ke depan, kebutuhan susu nasional harus menambah populasi lewat jumlah sapi perah.

Untuk menciptakan kepastian pasokan susu nasional secara berkelanjutan, North Australian Cattle Company (NACC) sebagai perusahaan eksportir ternak sapi asal Australia mengirim sebanyak 1.100 ekor sapi perah ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur (Jatim).

Country Manager North Australian Cattle Company untuk Indonesia Iqbal R. Siregar mengatakan, pengiriman kali ini memiliki nilai strategis tersendiri. Tidak hanya menghadirkan sapi perah bunting, NACC juga untuk pertama kalinya mendatangkan sapi perah siap dikawinkan atau ready to breed ke Indonesia.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan salah satu pendekatan strategis untuk mempercepat pertumbuhan populasi sapi perah di Indonesia. Dengan mendatangkan sapi perah siap dikawinkan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan populasi ternak secara berkelanjutan melalui proses reproduksi dan pembibitan di dalam negeri.

“Ke depan, kita juga membangun fondasi populasi sapi perah nasional yang terus berkembang," ujar Iqbal dalam keterangan yang diterima, Minggu (29/11).

Sapi perah siap dikawinkan merupakan salah satu program andalan yang dapat didorong untuk mempercepat penambahan populasi ternak di Indonesia. "Tujuan akhirnya adalah menciptakan kepastian pasokan susu nasional secara berkelanjutan," sambugnya.

Untuk memastikan keberhasilannya program itu membutuhkan sinergi dan pengawalan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah sebagai regulator dan pengarah kebijakan sektor peternakan.

Direkturat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan turut mendukung dan mengawal agar Program Strategis Nasional peningkatan populasi sapi perah dapat berjalan secara konkret, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut dia, dukungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai rencana pengembangan populasi sapi perah tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar terealisasi , pengembangan peternakan, serta peningkatan kapasitas produksi susu nasional.

Peningkatan populasi sapi perah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, khususnya peternak rakyat.

Pengembangan sektor sapi perah akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Selain membuka kesempatan kerja baru di sektor peternakan, program ini juga akan meningkatkan kebutuhan bahan pakan ternak, sehingga memberikan peluang ekonomi bagi petani lokal yang bergerak di sektor tanaman pangan dan penyediaan hijauan pakan ternak.

“Semakin meningkatnya kebutuhan susu nasional harus diimbangi dengan ketersediaan populasi sapi perah yang memadai. Karena itu, penambahan populasi ternak merupakan langkah strategis. Kita ingin program ini tidak hanya memberikan kepastian pasokan susu nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat, menggerakkan ekonomi petani pemasok pakan, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” ungkapnya

Sementara itu, director NACC Ashley James, mengatakan NACC berharap pengiriman ini dapat menjadi bagian dari kontribusi jangka panjang dalam memperkuat kerja sama perdagangan dan peternakan antara Australia dan Indonesia.