JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya sudah mampu mencapai 7 hingga 8 persen.

Namun, target tersebut membutuhkan persatuan nasional serta perbaikan tata kelola pemerintahan atau good governance.

Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan capaian saat ini.

"Harusnya kita sekarang sudah 7-8 persen. Sekarang. Kalau ada rasa persatuan," kata Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Prabowo mengatakan, salah satu tantangan utama yang masih menghambat optimalisasi potensi ekonomi Indonesia adalah tata kelola pemerintahan yang belum berjalan maksimal.

Dia menyoroti praktik korupsi dan kebocoran anggaran yang masih terjadi di berbagai lembaga pemerintahan.

Prabowo menegaskan, pemerintah harus berani mengidentifikasi kelemahan tersebut dan melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Upaya memperbaiki tata kelola tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga tingkat desa.

"Kelemahan kita, kelemahan bangsa Indonesia yang harus kita berani hadapi adalah pemerintahan yang harus lebih baik. Good governance. Our governance is not good enough. Terlalu banyak korupsi," ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola, Ia juga menyoroti kebocoran anggaran dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Prabowo menyebut sekitar 30 persen dari APBN dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian dan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut dinilai membuka celah pemborosan hingga praktik penggelembungan harga atau mark-up. Salah satu contohnya terlihat pada pengadaan obat dan alat kesehatan oleh rumah sakit daerah yang dilakukan sendiri-sendiri sehingga harga satu jenis obat bisa berbeda hingga 15 harga.

Prabowo memperkirakan, apabila kebocoran anggaran dapat ditekan, pemerintah berpotensi menghemat dana dalam jumlah besar untuk dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif.

"Kalau kita lihat 30 persen dari APBN kita cukup besar, berarti 70 miliar dolar kurang lebih. Kalau 30 persen bocor dari 70 miliar dolar itu 21 miliar dolar bocor. Mark-up. Mark-up adalah korupsi. Mark-up mencuri dari rakyat," ucapnya.

Dia meyakini, perbaikan tata kelola pemerintahan dan penghentian kebocoran anggaran dapat menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi.

Prabowo pun mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung melalui aktivitas ekonomi di sektor produksi dan kehidupan masyarakat.